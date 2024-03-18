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洛縣圖書館推熱點租借服務

洛杉磯訊
洛杉磯縣圖書館推出「Connect & Go」免費便攜式熱點租借服務，為民眾提供長達六周的網路服務，同時支援Chromebook借用。（pexel示意圖）
洛杉磯縣圖書館推出「Connect & Go」免費便攜式熱點租借服務，為民眾提供長達六周的網路服務，同時支援Chromebook借用。（pexel示意圖）

洛杉磯圖書館（Los Angeles County Library）近日宣布推「Connect & Go」的免費便攜式熱點租借服務。此服務旨在讓讀者無論身處何地，均可透過便攜式熱點設備保持網絡連接，強化資訊流通與交流的便捷性。該計劃允許所有圖書館讀者借用熱點設備長達六週。

在當前快速變化的社會背景下，維持聯繫的重要性不言而喻。Connect & Go服務讓做研究的學生、完成工作的上班族，或是愛上網的普通讀者，均可從此服務中受益。洛杉磯縣圖書館表示，凡持有信譽良好的標準成人圖書館卡的成年讀者，均可在圖書館申請Connect & Go套件。讀者可通過網站或電話方式預約套件，並通過電子郵件或電話方式獲得取件通知。圖書館也亦公布相關線上租借系統，讓讀者可登錄查看及管理自己的預約狀態。

Connect & Go套件的借用期限為六周，且在無其他讀者等待借用的情況下，最多可續借三次。而為了方便民眾，洛杉磯縣圖書館同時提供Chromebook的租借服務，讓讀者有機會一同借用筆記型電腦和熱點，享受六週的使用期限。不過，需要注意的是，無論是熱點設備還是Chromebook，均需在圖書館開放時間內，直接歸還給工作人員，不可通過還書箱退回。

而儘管自2021年8月10日起，圖書館取消逾期罰金，但仍鼓勵讀者在截止日期前歸還設備，避免設備被停用。該計劃同時提供基本操作手冊，幫助讀者瞭解如何開啟及使用設備。

如有任何疑問，讀者亦可直接聯繫當地圖書館獲得協助。在租借過程中，如熱點設備發生損壞，讀者將根據損壞的性質承擔相應的費用。對於有興趣利用此項服務的讀者，洛杉磯縣圖書館官方網站提供了詳細的借閱指南和相關信息。

讀者可以蒐尋：https://lacountylibrary.org/hotspot/，了解如何申請Connect & Go套件，包括借閱條件、預約方式及相關責任規範等詳情。

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