雞肉湯包疑含塑膠 Trader Joe's 召回逾6.1萬磅

被懷疑可能混有麥克筆塑膠，美國農業部下令召回這款Trader Joe's品牌雞肉湯包。（美國農業部提供）

美國農業部 宣布，Trader Joe's 販售的一款雞肉湯包因為可能含有硬塑膠，已下令召回超過6萬1000磅產品。

美聯社（Associated Press）報導，美國農業部食品安全檢驗局（Food Safety and Inspection Service）指出，目前召回的這款湯包，是由總部設於加州 的食品製造商CJ Foods Manufacturing Beaumont Corp.所生產，被懷疑湯包內可能混有「麥克筆（permanent marker pen）塑膠」。

食品安全檢驗局表示，此次召回行動是在消費者投訴在Trader Joe's這款產品中發現塑膠後進行的，不過到目前為止，還未出現因這個問題造成的疾病或受傷案例。

食品安全檢驗局呼籲消費者檢查冰箱，看看是否有買到生產日期標示為2023年12月7日的「Trader Joe's雞肉湯包」（Trader Joe's Steamed Chicken Soup Dumplings），也可透過包裝盒側面標籤進行識別，批號為03.07.25.C1-1和03.07.25.C1-2。

在網路上發出的召回通知中，Trader Joe's要求消費者扔掉這些可能受混有異物的產品，也可以將產品帶回超市索取全額退款。

製造商CJ Foods發言人向美聯社表示，他們還在調查製造過程中發生的問題。CJ Foods透過電子郵件發出聲明補充說：「顧客安全一直是我們最重視的事。」

受異物汙染是美國召回食品的主要原因之一。除了塑膠，金屬碎片、蟲子和其他異物也是導致食品被召回的「兇手」。