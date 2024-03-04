伴侶信用評分 隱約透露金錢觀與金錢史

與另一半討論信用評分，可能能了解對方金錢觀與金錢史。(Unsplash/ rupixen）

KTLA 5電視台報導，與另一半討論信用評分（credit scores），可了解對方金錢觀與金錢史，也能了解彼此共同財務規劃可能的樣貌。

信用評分很重要，它能決定是否獲得貸款 批准，會得到怎樣的利率 等。非營利信用諮詢機構GreenPath前財務顧問約瑟夫（Shamica Joseph）表示，有良好的信用對許多不同事情的負擔能力來說很重要，如購買汽車、申請公寓、貸款等。

與配偶結婚不會合併信用評分，但若打算合併或一起開設帳戶，無論婚姻狀況為何，伴侶的信用評分會改變自己的分數。低分可能會讓貸款利率或某些產品上更加昂貴。即使不打算合併財務，民眾也需確保自己的信用評分達到一定水平。

許多因素會影響信用評分，包括付款紀錄和使用多少信用額度。若伴侶得分為700分，屬於「良好」範圍內，他們多半會按時支付帳單，且不會超支。雖然數字可能說明問題，但背景很重要。有些人信用評分低，可能時由於意外的醫療費用、失業或身分竊盜造成。

低分並不一定會破壞交易。約瑟夫說，「若你的伴侶之前已宣布破產，或他們信用評分不太理想，一個常見的錯誤思維是他們可能不適合與你建立關係或結婚，但這不一定是真的，因為你們可以有機會改善財務狀況。」

同樣，一個人得分很高，也不意味他們能掌控財務，也許他們並未替退休做好儲蓄 規劃。一些詳細訊息，如收入和儲蓄帳戶餘額等，並不會反映在信用評分中。

對第一次約會來說，詢問「你的信用評分多少」不是個好的開場白，但隨著關係發展，可開始建構這個話題。專家建議可從脆弱的地方開始，比如「我想分享一些關於我的事，你願意聽嗎？」

請記住，談話內容不應只涉及信用評分，「討論儲蓄之類的事情是好主意」約瑟夫建議彼此可談論消費習慣、收入、債務等。