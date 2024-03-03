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機器人計程車 Waymo業務大拓展

編譯組／1日綜合報導
Waymo 獲准可在洛杉磯和中半島擴展無人駕駛機器人計程車業務。(圖取自Waymo臉書)
Waymo 獲准可在洛杉磯和中半島擴展無人駕駛機器人計程車業務。(圖取自Waymo臉書)

加州監管機構表示，Waymo可將其無人駕駛乘車業務擴展至灣區半島與洛杉磯，該公司自去年開始在舊金山啟動大規模業務擴展。

負責監管加州無人駕駛機器人計程車服務的「加州公共事業委員會」(California Public Utilities Commission)於1日批准了這家由Alphabet所擁有公司、在灣區與洛杉磯縣進一步擴展的請求。委員會在裁決中表示，Waymo於1月19日提交的請求、符合監管要求。

具體來說，委員會決定允許Waymo在當地道路與高速公路以高達每小時65英里的速度、部署機器人計程車，車隊規模沒有上限。

目前，並未立即清楚Waymo將如何利用其新授權進行業務擴展。去年8月，Waymo與競爭對手Cruise同時獲得委員會許可，在舊金山進行無限制商業擴展。「舊金山紀事報」報導，Waymo發言人本月稍早透露，其舊金山車隊有250輛機器人計程車。另一個不確定性，是Waymo是否會決定在高速公路上部署機器人計程車。現在Waymo機器人計程車並不在舊金山高速公路上載客。

Waymo聲明表示，將持續採取謹慎、漸進方式進行擴展，與城市官員、當地社區及合作夥伴密切合作，確保為乘客提供安全便利有價值的服務。感謝支持服務乘客與社區合作夥伴，以及截至目前在洛杉磯超過1萬5000次的乘車服務。

此次加州公共事業委員會的批准，顯示自動駕駛汽車產業漫長挑戰道路上的另一個里程碑，這個行業近年來經歷多次整合。Waymo與通用汽車旗下「Cruise」是美國現今最大的機器人計程車公司，也是加州僅有兩家獲得經營無人駕駛計程車許可的公司。

加州 舊金山 洛杉磯

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