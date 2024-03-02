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綑綁合約手機 須依原價繳稅

編譯林思牧╱綜合報導
上訴法院重申購買手機的人如果跟經銷商簽訂「綑綁合約」得到手機優惠價，仍然必須以手機的原價來計算銷售稅。（Unsplash）
上訴法院重申購買手機的人如果跟經銷商簽訂「綑綁合約」得到手機優惠價，仍然必須以手機的原價來計算銷售稅。（Unsplash）

加州一個上訴法院日前推翻下級法院的宣判，重申購買手機的人如果跟經銷商簽訂「綑綁合約」(bundled contract)得到手機優惠價，仍然必須以手機的原價來計算銷售稅。原告的律師隨即宣布，將上訴到加州最高法院。

本案起於數年前，一名北加州女子到沙加緬度縣一間Verizon無線通訊店買手機，手機的價格是599.99元。她被說服與Verizon簽下兩年的合約，每月付費使用Verizon的通訊服務，因為這種硬件手機與通訊服務綑綁在一起，手機變成249.99元。以沙加緬度縣的銷售稅率，249.99的商品應該付21.46元的稅。

但是算帳的時候，這名女子卻被收了51.50元的銷售稅，她跟店家理論，店家告訴她1999年加州議會通過一項法案，在綑綁合約中折扣的手機，仍然必須依據正規價來計算銷售稅。

雖然差額只有30元，但當事人認為這是原則問題。這名女子後來和其他同樣不服的人雇請律師，向加州政府投遞訟狀。2020年高等法院的阿貴耶斯法官(Superior Court Judge James Arguelles)判決多收銷售稅是違法的，應繳的稅應該根據實際成交的價格，他退還給她多繳的30元。

舊金山縣的稅率與沙加緬度縣相當，稅金也相當，但譬如在阿拉米達縣銷售稅率較高，可因此省下的稅金會比較多。

但位於沙加緬度的加州第三區上訴法院(3rd District Court of Appeal)在27日推翻高等法院的判決，而且審案的三名法官一致同意州法的規定，因此即使從綑綁合約得到打折的手機，還是須要按原價繳銷售稅。

三名法官之一的梅西瓦拉法官（ Shama Mesiwala)負責寫宣判書。她指出，因為這種綑綁交易(bundled transaction)中，手機的價格跟通訊服務的價格混在一起，消費者買手機看起來便宜一些，但其實並沒有拿到折扣。商家把少算的價格從每月的付費中回收，因此必須按原價計算銷售稅。

梅西瓦拉也指出，從2005年到2016年，州議會好幾次提出議案，想把1999年通過的法案廢除，但都沒有成功，所以1999年的法案還繼續有效。原告的律師坦克(Tony Tanke)立即表示要上訴，指出買手機一定要買通訊服務，否則買手機做什麼？消費者應該按實際買價付銷售稅，州政府多徵稅是非法的行為。

加州 梅西 舊金山

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