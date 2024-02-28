加維聲勢升 獨立團體批太猛幫倒忙

獨立超級政治行動委員會廣告打擊參議員候選人加維，被認為是幫倒忙。(Standing Strong廣告截圖）

加州 聯邦參議員的初選進入紅熱階段，民調 排行前四名的候選人總共已花掉6900萬元的競選經費，但是有幾個獨立超級政治行動委員會(independent Super PACs)也已投入1600萬元加入選戰。他們大多沒公開指明支持誰，但卻表明他們反對誰。

離3月5日的初選已不到一周，電視上鋪天蓋地的是競選廣告，讓很多觀眾覺得某些「政客」醜態畢露。民調前四名是三位現任民主黨 籍加州國會眾議員，以及洛杉磯道奇隊前一壘手加維(Steve Garvey)。謝安達(Adam Schiff)排行第一，加維和波特(Katie Porter)並列第二，芭芭拉李(Barbara Lee)敬陪末座。

加州雖然是深藍州，但是三位民主黨候選人把票源分散，以至於共和黨的加維幾乎必然得票數會在前兩名。初選中不論黨派為何，得票最多的兩人進入11月的決選。

候選人固然正在積極拉票，但獨立超級政治行動委員會也在中間攪局，他們當然有他們的企圖，但是在他們的網站上卻不見得看得出是在挺誰。這些委員會是把錢大量花在打擊加維和波特，所以應該是對謝安達有利。

獨立超級政治行動委員會「堅定矗立」(Standing Strong)已花了753萬元打擊加維，捐款人包括地產開發商坎佛(Joseph W. Kaempfer)、企業家勞佛(Eric Laufer)和木匠工會等。這些人是謝安達的盟友，雖然廣告上沒說支持謝安達，但卻在猛扯對手的後腿。

另一個委員會則花了682萬元打擊波特，捐款人主要是虛擬貨幣業的人。波特從初次競選國會議員以來就不收政治行動委員會的獻金，她最近攻擊另三位候選人，表示收人錢財就必須替人消災，委員會支持某人當選，那人上任以後就會被委員會的特殊利益擺布。

波特對委員會打擊加維的努力深感憤恨，她認為謝安達奸詐的免費給加維打廣告，讓共和黨選民奮力出席給加維投票，讓加維在初選中得第二名晉級，等到決選時，謝安達就可以輕鬆擊敗加維，畢竟加州是民主黨必勝的州。