紐森推廣告 抗議他州禁跨州墮胎
加州州長紐森（Gavin Newsom）25日宣布推出一項廣告活動，抗議共和黨掌權的州提出禁止居民前往其他州尋求墮胎或生育醫療服務的法案。
這項廣告活動於26日啟動，首先推出的是一支針對田納西州提出的「墮胎走私」（abortion trafficking）法案的電視廣告。由田納西州共和黨議員提出的這項法案建議，在未經家長同意的情況下，招募、窩藏或運送未成年人前往接受墮胎手術的成年人將會被控重罪。
紐森接受國家廣播公司（NBC）「會見媒體」（Meet the Press）節目訪問時表示，此類法案已經在愛達荷州通過，俄克拉荷馬州和密西西比州也正準備提出類似法案。
紐森說：「情況比看起來要嚴重得多。這些人不僅限制年輕女孩的生育自主權，甚至透過禁止她們旅行，來決定她們未來的生活和命運。」
田納西州這項法案定罪的對象，不只針對載送未成年人前往其他州墮胎的人，還包括提供鄰近墮胎服務地點或哪些州墮胎法較為寬鬆等訊息的人。法案共同提案人田納西州共和黨眾議員查克利（Jason Zachary）稱，這「不過是一項家長權利法案」。
被外界視為未來總統候選人的紐森表示，這項名為「民主運動」（Campaign for Democracy）的廣告活動，是由其非營利組織RightToTravel.org推出，費用將由他去年春季成立的全國政治行動委員會的1000萬元加州競選基金支付。
美聯社（Associated Press）表示，民主黨和左傾利益團體寄望，墮胎權能在即將到來的總統和國會選舉中，成為爭取選民的主要籌碼。隨著爭論範圍擴大到流產護理、藥物取得、緊急醫療和體外人工受精等方面，這些人認為，支持墮胎權可能是贏得選舉的一個關鍵。
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