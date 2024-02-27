紐森推廣告 抗議他州禁跨州墮胎

紐森啟動新廣告活動，抗議共和黨州禁止未成年人前往其他州墮胎。（電視新聞截圖）

加州州長紐森 （Gavin Newsom）25日宣布推出一項廣告活動，抗議共和黨掌權的州提出禁止居民前往其他州尋求墮胎 或生育醫療服務的法案。

這項廣告活動於26日啟動，首先推出的是一支針對田納西州 提出的「墮胎走私」（abortion trafficking）法案的電視廣告。由田納西州共和黨議員提出的這項法案建議，在未經家長同意的情況下，招募、窩藏或運送未成年人前往接受墮胎手術的成年人將會被控重罪。

紐森接受國家廣播公司（NBC）「會見媒體」（Meet the Press）節目訪問時表示，此類法案已經在愛達荷州通過，俄克拉荷馬州和密西西比州也正準備提出類似法案。

紐森說：「情況比看起來要嚴重得多。這些人不僅限制年輕女孩的生育自主權，甚至透過禁止她們旅行，來決定她們未來的生活和命運。」

田納西州這項法案定罪的對象，不只針對載送未成年人前往其他州墮胎的人，還包括提供鄰近墮胎服務地點或哪些州墮胎法較為寬鬆等訊息的人。法案共同提案人田納西州共和黨眾議員查克利（Jason Zachary）稱，這「不過是一項家長權利法案」。

被外界視為未來總統候選人的紐森表示，這項名為「民主運動」（Campaign for Democracy）的廣告活動，是由其非營利組織RightToTravel.org推出，費用將由他去年春季成立的全國政治行動委員會的1000萬元加州競選基金支付。

美聯社（Associated Press）表示，民主黨和左傾利益團體寄望，墮胎權能在即將到來的總統和國會選舉中，成為爭取選民的主要籌碼。隨著爭論範圍擴大到流產護理、藥物取得、緊急醫療和體外人工受精等方面，這些人認為，支持墮胎權可能是贏得選舉的一個關鍵。