一分鐘看加州／印地安部族圖騰柱 有意思

西北海岸印地安部族的圖騰柱。（取自Owlcation網站）

說到印地安人，除了特殊的服裝、食物、舞蹈、帳篷之外，很多人還會想到「圖騰柱」（totem pole）。

不過這是個美麗的誤會，雖然全美各地的博物館 ，在印地安文化展時，多半會介紹或擺上圖騰柱，但是生活中真正會設立圖騰柱的只有「西北海岸印地安部族」（Northwest Coast Indians）。

西北海岸印地安部族北起阿拉斯加，中經加拿大、華盛頓州、奧勒岡州沿海，最南僅至加州 極北，代表部落即為Modoc。雖然Modoc之名還保留，甚至成為縣名，但是多數人住在俄勒岡州內，其他人則搬到奧克拉荷馬州 ，加州只剩少部分人。

至於圖騰柱有什麼特色，首先是全部由紅杉手工製作而成，最高可達60呎，但是因為早期沒有良好的維護手法，所以保存年限有限，現今能看到圖騰柱都不超過兩百歲。其次是它們是用來記事的工具，當族內紀念偉人、發生大事、舉辦慶典，才會立圖騰柱。

最特別的一種是拿來羞辱或討債的「shame pole」，最為人所知的兩根，一個是向美國政府討債的，一個則是向造成海灣汙染的埃克森美孚（Exxon Mobil）索賠的。印地安部落非常重諾，如果某個部落立了shame pole，欠錢或得罪人的部落都會儘快登門道歉，獲得諒解後才會撤除shame pole。