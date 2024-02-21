加維民意支持度躍第二 僅次謝安達

最新民調顯示，競選加州聯邦參議員的共和黨候選人加維的民意支持度飆升至第二位。（美聯社）

加州 聯邦參議員選戰的最新民調 顯示，共和黨候選人加維（Steve Garvey）的民意支持度大幅躍升為第二高，僅落後於民主黨 候選人謝安達（Adam Schiff）。另外兩名民主黨候選人波特（Katie Porter）和芭芭拉李（Barbara Lee）則仍在努力追趕。

20日公布的民調是由愛默生學院民調（Emerson College Polling）進行、Nexstar Media贊助。調查發現，謝安達以28%的支持度繼續保持領先，前職棒球星加維急起直追，以22%躍居第二位。波特為16%，芭芭拉李為9%。此外，共和黨的厄里（Eric Early）、布萊德利（James Bradley）和民主黨的帕斯庫奇（Christina Pascucci）的支持度皆為2%。受訪者當中有17%的人尚未決定投票給誰。

這項民調是在支持度領先的四位候選人20日舉行第三次、也是最後一次辯論會前進行的，讓選民得以了解競選的最新態勢。這項選舉獲得許多選民的關注，候選人也投下巨資進行廣告宣傳，努力爭取還在猶豫的選民。

愛默生學院曾在去年11月和今年1月分別對這場選舉進行過民調。最新民調結果顯示，自1月以來，謝安達和波特的民意支持度各上升了3%，加維上升了4%，芭芭拉李上升了1%。

愛默生學院民調執行董事金波（Spencer Kimball）說：「謝安達最受60多歲選民支持，支持度為45%，70多歲的選民支持度為39%。波特的優勢是受到年輕選民歡迎，支持度為23%。但值得注意的是，年輕選民猶豫不決的比例最高，為28%。加維的優勢在於較受年齡較長的選民支持，他的70歲以上選民支持度為33%。」

民調還發現，加州第三大選民群體獨立選民分為兩派，23%支持加維，22%支持謝安達。在加州，民主黨占登記選民的47%，共和黨占24%，無黨派選民占22%。