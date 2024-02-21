加維民意支持度躍第二 僅次謝安達
加州聯邦參議員選戰的最新民調顯示，共和黨候選人加維（Steve Garvey）的民意支持度大幅躍升為第二高，僅落後於民主黨候選人謝安達（Adam Schiff）。另外兩名民主黨候選人波特（Katie Porter）和芭芭拉李（Barbara Lee）則仍在努力追趕。
20日公布的民調是由愛默生學院民調（Emerson College Polling）進行、Nexstar Media贊助。調查發現，謝安達以28%的支持度繼續保持領先，前職棒球星加維急起直追，以22%躍居第二位。波特為16%，芭芭拉李為9%。此外，共和黨的厄里（Eric Early）、布萊德利（James Bradley）和民主黨的帕斯庫奇（Christina Pascucci）的支持度皆為2%。受訪者當中有17%的人尚未決定投票給誰。
這項民調是在支持度領先的四位候選人20日舉行第三次、也是最後一次辯論會前進行的，讓選民得以了解競選的最新態勢。這項選舉獲得許多選民的關注，候選人也投下巨資進行廣告宣傳，努力爭取還在猶豫的選民。
愛默生學院曾在去年11月和今年1月分別對這場選舉進行過民調。最新民調結果顯示，自1月以來，謝安達和波特的民意支持度各上升了3%，加維上升了4%，芭芭拉李上升了1%。
愛默生學院民調執行董事金波（Spencer Kimball）說：「謝安達最受60多歲選民支持，支持度為45%，70多歲的選民支持度為39%。波特的優勢是受到年輕選民歡迎，支持度為23%。但值得注意的是，年輕選民猶豫不決的比例最高，為28%。加維的優勢在於較受年齡較長的選民支持，他的70歲以上選民支持度為33%。」
民調還發現，加州第三大選民群體獨立選民分為兩派，23%支持加維，22%支持謝安達。在加州，民主黨占登記選民的47%，共和黨占24%，無黨派選民占22%。
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