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流感等疫情放緩 新冠仍頑固致命

編譯廖宜怡╱綜合報導
傳染病學家警告，雖然加州的流感季節即將結束，但新冠病毒的威脅依然存在。（美聯社）
傳染病學家警告，雖然加州的流感季節即將結束，但新冠病毒的威脅依然存在。（美聯社）

加州呼吸道病毒季節即將結束。與12月底和1月初三大疫情，新冠、流感和呼吸道融合病毒（RSV），皆達到高峰的情況相比，影響居民日常生活的咳嗽、發燒等症狀已逐漸消失。

再過幾周，加州流感和RSV的檢測陽性率和住院率都將歸零，新冠本月的數字也同樣在下降中。不過，衛生專家表示，與流感和RSV不同，新冠在未來六個月內的指數仍會像雲霄飛車一樣上下波動。

柏克萊加大傳染病學名譽教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「流感和RSV有非常明確的季節性，通常從秋末到隔年3月。雖然新冠在冬季最為嚴重，但它尚未形成季節性，我們也可以在春季和夏季看到病毒傳播的高峰期。」

根據加州衛生廳（California Department of Public Health）公布的數據，加州2月初的新冠檢測陽性率已從1月初高峰期超過12%降為7.1%，流感的下降幅度更大，在12月底高達近19%後，目前已下降為6.5%。

「壓平曲線」（flattening the curve）是新冠疫情早期大家高喊的口號，呼籲採取集體行動幫助阻止病毒的傳播。然而，自開始公布新冠疫情曲線以來，這個曲線從來沒有被壓平過。

自2020年起，加州和世界各地每年都會經歷多次新冠疫情高峰期，與其他呼吸道疾病遵循的一個冬季高峰期的模式不同，而且新冠造成的死亡人數仍遠遠超過其他呼吸道疾病造成的死亡人數。自去年10月1日病毒季節開始以來，加州已有2400人死於新冠，相較流感死亡人數為460人。

舒瓦茲柏格警告，本月因呼吸道疾病住院的威脅已降低，但尚未走出危險期。他說：「一種與以前不同的B型流感病毒株（influenza B）有可能在這個季末造成病例激增；此外，根據聖他克拉拉縣的廢水檢測數據，新冠病毒的含量仍處於中等程度。」

由於加州人透過自然感染和接種疫苗增強了免疫力，過去三年來與新冠有關的死亡人數已大幅減少。2021年，加州新冠死亡人數為4萬5000人，2022年約2萬1000人，2023年只有2022年的三分之一。

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