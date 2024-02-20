好市多購物 美食作家：未必省錢

好市多一些食品大批量購買，單價反而比其他零售店高。（Costco臉書）

FOX 11電視台報導，許多人認為，在好市多 （Costco ）這個大型零售店買東西價格較低，但自稱是這家零售店粉絲的美食作家林蘇錦（Su-Jit Lin，譯音）在Eating Well上撰寫的一篇文章中提到，好市多一些食品不見得需批量購買，「這不是最佳交易」。

林蘇錦寫到，購物者在其他商店購買一加侖牛奶 ，可節省近半元。雖然好市多牛奶價格為每加侖4元，但在Lidl、Aldi等超市通常可以不到3元的價格購買乳製品。

三明治麵包是另一個可在當地超市找到更便宜價格的商品，她建議消費者可查看當地Publix或Krogers是否有優質品牌「買一送一」特價。

此外，好市多超大袋裝沙拉售價為9至9元，但在Kroger、Publix、Sprouts和Lidl等小尺寸沙拉售價為2.75元至3.5元不等。生雞肉可能也能找到比好市多更便宜的交易。林說，好市多雞胸肉或大雞腿肉價格為每磅3元，其他超市可能找到最低每磅1.79元優惠。

而好市多大麥片售價在七至14元不等，但在超市會輪流推出不同的麥片品牌優惠，以致有更大折扣。林說，我曾用每盒1.5元的價格買到知名品牌麥片。

但她表示，儘管可能節省開支，但若已經在好市多購物，又不想為了一件東西跑另一家商店，那就無需專程前往他處。