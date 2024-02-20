蜂報:好市多穩健經營低價承諾

好市多的業務經營向來是緩慢而穩健，以為其會員提供最低廉的價格。(取自Costco官網)

沙加緬度蜂報報導，好市多 (Costco)在業務經營上一直以來採取緩慢而穩健的態度，通常會等競爭對手嘗試一些新事物並行之有年以後才做出改變，因為好市多的管理階層清楚知道顧客入會的原因，不是因為好市多擁有最新的技術，而是因為它提供最低廉的價格。

好市多的會員當然也喜歡美食廣場物美價廉的食物與免費的試吃，許多人也享受在好市多購物時如同尋寶般的體驗。然而，對會員來說，前述優點與好市多會盡一切可能保持低價的承諾相比，都是次要的。

這並非表示好市多永遠不會改變。好市多多年來都沒有提供網購服務，但即使在推出購物網站之後，該平台提供的產品也十分有限。現在，好市多透過Instacart提供當日送達的服務，此舉使好市多能與沃爾瑪 (Walmat)及目標百貨 (Target)相媲美，而且無需另外負擔任何額外的費用。這是以倉儲會員店經營的典型模式。

好市多密切地關注市場動態，並做出必要的改變，以保持其競爭力。在其競爭對手已解決問題並充分證明顧客的需求之後，好市多通常會做得很好。透過這一種謹慎的方法，好市多能保持較低的營運成本，以達到向會員提供盡可能最低價格的承諾。

好市多不僅在營運開支上謹慎行事，該公司的高階主管也十分穩定，但這個現象在今年1月任命了新任首席執行長之後發生了變化。該公司的長期領導人耶利內克(Craig Jelinek)之職將由瓦克里斯(Ron Vachris)接任。

此外，耶利內克雖然擔任好市多首席執行長達11年，但他並沒有主持該公司的季度財報會議。他將這個工作交給了長期擔任該公司首席財務長的加蘭蒂(Richard Galanti)。相較於其他零售商，主持好市多的季度財報會議是面對公眾的更重要職位，因為以倉儲會員店模式經營的店家極少讓高階主管在這些會議以外發言。基本上，加蘭蒂在季度會議上向媒體和股票分析師通報了好市多的最新情況，這是好市多對會員入會費、特別股息及該公司如何應對通貨膨脹和盜竊等關鍵問題的唯一消息來源。