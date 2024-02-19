參議員提案 對搭帳遊民開罰 並禁止在特定區逗留

加州議員提案對遊民開罰。（取自ABC News報導）

聯邦住暨城市發展部2023年1月的統計發現，全美共有65萬人曾經無家可歸過，其中28%來自加州 。針對遊民 問題，加州各級政府已經提過很多辦法，但遊民人數卻愈來愈多，加州議會最近可能採取最後手段，對留滯街頭、搭帳度日的遊民開罰，並禁止在特定區域無故逗留。

共和黨籍參議員 Brian Jones與民主黨籍的參議員Catherine Blakespear，聯手推出Senate Bill 1011號提案，要在加州刑法中，加上對遊民開罰的條款。兩人分別接受ABC News訪問時皆強調，民眾死在街頭不合情理，應該讓遊民至少有個遮風避雨之處，同時間他們希望合理地清除公共場所的帳篷，把通行權還給行人。

2月5日提出的議案除了要求，在已有遊民收容所的情況下，禁止任何人在街道或人行道上坐、躺、睡，以及存放、使用、維持、置放個人財物，還規定公私立學校、公共場所、大型轉運站附近500呎不得搭設帳棚，違者可處輕罪或罰鍰。

另外，執法人員也應該給與口頭或書面指引，表明可以睡覺的地方，遊民與心理服務處所，及附近的遊民之家。罰則與執行方式將由地方政府決定，清除棚區後的個人財物如何處理，也由地方政府決定。

不過，加州部分地區的遊民中心經常被質疑衛生太差、還可能被騷擾。兩位議員說，他們的構想來自聖地牙哥市的「不安全搭營條例」（Unsafe Camping Ordinance），當中的規定可供其他縣市參考。該市的作法是，設立有管理的指定區域，讓遊民可以在此繼續搭營，但也可以獲得浴廁、食物、飲水與社工的幫助。

Catherine Blakespear強調，許多遊民不願住進中心的原因是，缺乏隱私又可能遭竊，如果能夠繼續搭棚，同時提供長期住宿的機會，並持續提供心理諮商、藥品濫用治療，這應該能夠解決很多問題。Brian Jones則說，有管理的公設營區可以嚇阻騷擾與暴力，遊民能夠住得安心，持續接受社工服務，對於改變人生非常重要。