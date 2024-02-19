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酒鄉澤國／2023豐收年 葡萄酒質量俱佳

編譯陳盈霖／綜合報導
加州2023年葡萄豐收，對葡萄酒愛好者來說是好消息。（美聯社）
加州2023年葡萄豐收，對葡萄酒愛好者來說是好消息。（美聯社）

加州2023年葡萄豐收，對葡萄酒愛好者來說是個好消息。知名葡萄酒搜尋網站Wine-Searcher報導，所有人都認為，2023年是優質葡萄酒絕佳年份，且產量會很多。

加州葡萄產量2018年達到峰值至430噸，但此後一直沒有突破年度400萬噸，去年是過去四個年份中，葡萄壓榨最大規模。根據加州食品和農業廳（The California Department of Food and Agriculture，CDFA）年度葡萄壓榨相關報告指出，加州2023年葡萄壓榨總量為367萬噸，比2022年增加8%。

加州2023年葡萄豐收，對葡萄酒愛好者來說是好消息。（美聯社）
加州2023年葡萄豐收，對葡萄酒愛好者來說是好消息。（美聯社）

此外，加州將準備生產更多人們喜愛的葡萄酒，減少人們在超市購買的葡萄酒。例如白葡萄酒會多一些，更多的納帕卡本內（Napa Cabernet），索諾瑪夏多內（Sonoma Chardonnay）白葡萄酒，與更多來自中央海岸（Central Coast）和蒙多西諾縣（Mendocino County）葡萄酒等。雖然通膨情況不會突然逆轉，但供應充足情況下，應該會阻止價格上漲。

供過於求 許多優質葡萄未採摘

Ciatti公司葡萄經紀人普羅克特（Glenn Proctor）表示，由於去年並沒有出現熱浪等阻止葡萄生長的天候狀況，隨著近乎完美的天氣持續至8月和9月，葡萄持續生長，2023年許多葡萄重量出乎意料的超出酒莊合約規定，因而被買家拒絕。許多噸水果即使在優質產地生產，最終並未抵達葡萄壓榨場。「我們相信那裡的潛在產量超過400噸左右」他告訴Wine-searcher，索諾瑪縣仍有不少未採摘的農作物，其他地方也有。

「這超出人們預期」Turrentine葡萄經紀公司總裁佛雷德瑞克斯（Steve Fredricks）說，「若所有葡萄都收成的話，那麼量將非常大。」這也就是說，葡萄的收成應該更符合消費者需求，這是個好消息。

例如，白葡萄酒消費量相對於紅葡萄酒的增長，反映在白葡萄總產量增長15.3%，紅葡萄總產量增長2.4%，這不是一年的反常現象。2023年紅葡萄僅占加州葡萄壓榨量的53.4%，是除了2020年之外，20年來最低水平，當時許多酒莊很早就收成白葡萄，但由於當年發生火災產生濃煙，紅葡萄只能止步於葡萄藤上。

白葡萄酒消費量遠勝紅葡萄酒

此外，2023年加州每個地區壓榨葡萄的數量都超過2022年，但最大的地區，即第13區（District 13）除外，該地區包括炎熱、乾燥的弗雷斯諾（Fresno）和馬德拉（Madera）等縣，葡萄產量占加州所有葡萄的26.9%。

其他地方葡萄壓榨量均上漲。與2022年相比，納帕縣的紅葡萄壓榨量2023年增加28%，白葡萄壓榨量增加32%。索諾瑪縣紅葡萄壓榨量增加26%，白葡萄壓榨量增加31%，加州海岸沿線數字差不多相似。「這對消費者來說是好消息。」佛雷德瑞克斯說，「這將增加葡萄的選擇與品質」。

然而，對持有散裝葡萄酒的人來說，這並不是什麼好消息。葡萄酒供應鏈中的分銷商、餐廳、零售商，甚至酒莊本身，都在努力清庫存。儘管2023年葡萄酒品質可能非常出色，但市場也將充滿挑戰。「有一天我接到某人電話，他說他寧願將葡萄酒倒進下水道，也不願以我提供的價格賣掉它」普羅克特說，「我只能告訴他，這就是市場。」

加州 供應鏈 零售商

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