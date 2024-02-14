退休收入有限 中高齡多負債

愈來愈多退休人士陷 入債務之中，由於退休人士收入有限，如何還債並確保退休生活無虞，成為一大挑戰。(美聯社)

美聯社報導，愈來愈多的退休 人士陷入債務之中，這可能成為一大挑戰，因為退休人士的收入有限 。美聯社訪問專家，提供了一些償還債務的建議。

根據聯儲會2022年的消費者金融調查，在65至74歲的人群中，2022年有負債者的占比上升到65%，而1989年時只有50%（此問題首次被提出）。75歲及以上的人中，有53%在2022年表示有債務，相比之下，1989年只有21%。具體顯示退休負債的現象日漸普遍，理財專家也提供一些方法，供您在晚年解決資產負債表問題。

首先要注意的是：並非所有的債務都是壞債務。「擁有債務不一定是最糟糕的事情，」波士頓的註冊金融規劃師Jack Heintzelman說，如果是可以獲得稅收減免的債務，例如抵押貸款，就可以在您把錢投資到其他地方以實現增長的同時保留它。

但是，如果債務對退休預算形成了壓力，或須支付很高的利率，那麼，就須有一個償還計畫。以下是一些有助於解決問題的方法。

做一些兼職工作

傳統的退休模式——工作40年然後永遠退出——可能不再是最合適的方法。用兼職收入補充退休儲蓄和社會安全福利 可以提高您的收入。對一些人來說，在其專業領域從事諮詢顧問工作，是全職工作和全職娛樂之間的自然過渡。其他人可以將「興趣」變現，或每周幾天做一些時薪工作。

「我們有一位客戶在音樂維修店兼職工作，」聖路易斯的註冊金融規劃師Colin Day說，他們在獲得一定收入的同時，還能探索自己的興趣。

考慮搬遷或換小房屋

房屋通常是生活上的最大開支之一。如果生活在高成本地區，可能還須支付高額的房產稅和維護費用，這將「吃掉」支付其他生活費用的能力。搬到一個更小的房屋或成本較低的地區，可以釋放退休預算中的空間。

德州普萊諾市的註冊金融規劃師Andrew Herzog指出，有一位客戶正在考慮搬到一個更小、更靠近女兒的家；如果他能以足夠高的價格出售現有的房子，那麼新房子可能不須繳房貸。「縮小規模絕對可以行得通，」他說：「當出於多重原因進行縮小時，效果最好。」

合理安排社會安全福利

社會安全方程式——何時申請，何時等待——取決於個人的健康狀況、婚姻狀況和儲蓄情況。但是，債務也可能影響因素之一。早一點領取社安金 ，可能提供個人清償債務所需要的收入；但要注意，不要因提前領取社安金而打亂既有計畫。

另一方面，延遲申請意味以後將獲得較高的社安金，即全面退休年齡後，福利每年增加8%，直至70歲。因此，要與金融專業人士討論最佳選擇。

謹慎使用房屋資產

如果個人擁有的房屋屬於資產，可通過獲得房屋抵押貸款或信用額度，以協助合併或償還高利債務。然而，在考慮此事時要謹慎，因為若無法償還房貸利息時，房屋將面臨被收回的風險。