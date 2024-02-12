連串風暴 保留死亡谷湖泊奇景

在死亡谷惡水盆地（Badwater Basin）一個原本是鹽田的地方形成了一個湖泊。(取自Laura Cunningham X帳號。）

受到最近一連串歷史性風暴來襲的影響，加州 著名旅遊景點死亡谷（Death Valley）一個罕見的景象得以持續存在。

死亡谷國家公園（Death Valley National Park）官員日前發出聲明表示，去年8月颶風「喜萊莉 」（Hurricane Hilary）來襲，為加州帶來暴雨，造成山洪暴發，在死亡谷惡水盆地（Badwater Basin）一個原本是鹽田的地方形成了一個湖泊；而過去兩周的大氣河風暴為當地帶來了更多雨水，加長了這個湖泊存在的時間。

死亡谷公園管理員萬恩斯（Abby Wines）說：「我們原本以為，這個湖在去年10月就會消失，沒想到，六個月過去，它還在這裡。這個湖雖然淺，無法划皮艇，但能呈現出令人讚嘆的山脈倒影。」

公園管理局指出，當地每年降雨量只有2吋左右，但過去6個月來的累積雨量將近5吋，都是拜颶風「喜萊莉」和最近的大氣河之賜。數據顯示，在「喜萊莉」來襲期間，死亡谷單日降雨量約為2.2吋，湖泊全盛時期有7哩長、4哩寬，2呎深。

美國國家氣象局公布的一份72小時降雨報告指出，死亡谷本周稍早的降雨量為1.66吋。

公園管理局表示，惡水盆地的臨時湖泊很罕見。事實上，這個盆地本身過去曾是一個內陸湖泊，名為曼利湖（Lake Manly），曾存在於兩個時期，最近一次乾涸的時間大約是在1萬年前。

死亡谷被認為是地表上出現過最高溫 的地方，夏季異常炎熱，本周最高溫約在50度到60度左右。公園管理局表示，這裡一個名為火爐溪（Furnace Creek）的地區，通常到每年4月氣溫就已高達90度。

根據世界氣象組織（World Meteorological Organization）公布的數據，地表有史以來的最高溫，就是1913年7月10日在死亡谷的火爐溪創下的134度。