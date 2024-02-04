特斯拉不當處理廢棄物 加州令付150萬

加州法官裁定特斯拉需支付150萬元，作為不當處理廢棄物相關訴訟和解一部分。（美聯社）

ABC電視台報導，加州 法官2日命令特斯拉 （Tesla Inc.）公司支付150萬元，作為一起民事和解協議一部分，這起在聖荷昆谷（San Joaquin Valley）提起的訴訟中，指控特斯拉在汽車服務中心、能源中心和工廠非法處理危險廢料，違反廢物儲存和管理方面相關法律。

特斯拉並未立即回覆美聯社要求評論的電子郵件。地方檢察官辦公室稱，特斯拉配合調查，且採取行動改善相關法規應遵守的部分。

根據科技新聞網站The Verge，該訴訟稱特斯拉公司將其中一些廢棄物扔進垃圾箱或搗碎垃圾的壓實機，以致廢物可能會被送往不允許接收有害物質的垃圾掩埋場。訴訟還稱，特斯拉「未能確定」其相關業務、服務中心生產的廢物是否有害，並未遵守記錄保存，且未對員工進行適當培訓。

舊金山 地區檢察官辦公室調查人員於2018年開始對特斯拉汽車服務中心垃圾箱進行「秘密檢查」。他們發現特斯拉「非法處置大量用過的危險汽車零件（即潤滑油、煞車清潔劑、鉛酸和其他電池）、氣溶膠、電子廢物等」。其他縣調查人員也開始翻查特斯拉在該處服務中心的垃圾，發現類似非法處置廢棄物情況。

在特斯拉位於弗蒙特（Fremont）工廠，調查人員還發現焊接飛濺廢物、廢油漆混合杯，與被油漆污染的抹布被非法扔進垃圾箱。

印第安納大學兼任講師科勒（Kohler）告訴The Verge，大公司通常會有一名廢棄物處理專家，但特斯拉似乎缺乏這點，且忽略在其服務中心制定適當的政策與程序。上述和解協議還包括一項為期五年的禁令，在此期間，特斯拉需遵守包括年度第三方廢棄物審核，且對員工進行培訓等。