全美賺最多錢的大學畢業生 非東岸上榜是加州

研究顯示，全美最富有大學畢業生來自麻州，加州大學畢業生名列第四，而加州理工學院畢業生收入中位數則排名全美之冠。（Caltech官網）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，高等教育研究組織DegreeChoices最新研究顯示，全美最富有的大學畢業生來自麻州（Massachusetts），受過大學教育者平均年薪為5萬9862元。康乃狄克州 （Connecticut）、新澤西州 （New Jersey）緊隨其後，加州 是第一個上榜的非東岸州，排名第四，加州理工學院（Caltech）薪資中位數排名全美最高。

這項研究檢視最新大學計分卡（College Scorecard，美國政府替學生和家庭創建，用於比較大學的線上工具），並收集5500所院校大學畢業生畢業四年後收入中位數樣本數據進行研究。

研究顯示，包括哈佛大學（Harvard Univ.）和麻省理工學院（Mass. Institute of Technology）培養約150多名諾貝爾獎得主，這可能是麻省理工學院畢業生薪資如此之高的原因。康乃狄克州大學畢業生平均年薪為5萬9356元，新澤西州為5萬8904元，其中以霍博肯史蒂文斯理工學院（Stevens Institute of Technology in Hoboken）畢業生薪資最高。

加州院校畢業生平均年薪為5萬8551元，而加州理工學院（Caltech）畢業生在全州乃至全美大學校友中薪資中位數最高，為13萬9418元，比全美平均年薪高出近8萬元。

緊接著排名依序前十名州是內華達（Nevada）、馬里蘭（Maryland）、羅德島（Rhode Island）、新罕布夏（New Hampshire）、華盛頓（Washington）、德拉瓦（Delaware）等州。

該研究作者利維（David Levy）表示，東岸許多州占據前十名，然隨著時間推移，這種情況可能會改變。他說，與南部和中西部相比，東岸地區有很多優質教育機會，但生活成本也高，東北部學校未來幾年是否保持其受歡迎程度有待觀察，或許有前途的大學生，可能開始選擇美國更經濟實惠地區。