全美賺最多錢的大學畢業生 非東岸上榜是加州

研究顯示,全美最富有大學畢業生來自麻州,加州大學畢業生名列第四,而加州理工學院畢業生收入中位數則排名全美之冠。(Caltech官網)

洛杉磯KTLA 5電視台報導,高等教育研究組織DegreeChoices最新研究顯示,全美最富有的大學畢業生來自麻州(Massachusetts),受過大學教育者平均年薪為5萬9862元。康乃狄克州 (Connecticut)、新澤西州 (New Jersey)緊隨其後,加州 是第一個上榜的非東岸州,排名第四,加州理工學院(Caltech)薪資中位數排名全美最高。

這項研究檢視最新大學計分卡(College Scorecard,美國政府替學生和家庭創建,用於比較大學的線上工具),並收集5500所院校大學畢業生畢業四年後收入中位數樣本數據進行研究。

研究顯示,包括哈佛大學(Harvard Univ.)和麻省理工學院(Mass. Institute of Technology)培養約150多名諾貝爾獎得主,這可能是麻省理工學院畢業生薪資如此之高的原因。康乃狄克州大學畢業生平均年薪為5萬9356元,新澤西州為5萬8904元,其中以霍博肯史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology in Hoboken)畢業生薪資最高。

加州院校畢業生平均年薪為5萬8551元,而加州理工學院(Caltech)畢業生在全州乃至全美大學校友中薪資中位數最高,為13萬9418元,比全美平均年薪高出近8萬元。

緊接著排名依序前十名州是內華達(Nevada)、馬里蘭(Maryland)、羅德島(Rhode Island)、新罕布夏(New Hampshire)、華盛頓(Washington)、德拉瓦(Delaware)等州。

該研究作者利維(David Levy)表示,東岸許多州占據前十名,然隨著時間推移,這種情況可能會改變。他說,與南部和中西部相比,東岸地區有很多優質教育機會,但生活成本也高,東北部學校未來幾年是否保持其受歡迎程度有待觀察,或許有前途的大學生,可能開始選擇美國更經濟實惠地區。