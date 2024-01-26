汽車強制加裝智慧限速器 加州議員擬立法

威善高提出立法強制汽車製造廠在加州市場上出售的載客車與大卡車上裝設智慧限速器。(本報檔案照)

加州 參議員威善高( Scott Wiener)宣布他將起草的SB 961議案，希望從2027車款年份(model year)開始，強制汽車製造廠在加州市場出售的載客車與大卡車上裝設智慧限速器，令駕駛人無法開到超過速限10哩以上的速度。

從2017年到2021年，加州每年平均有3933人在交通意外中喪生，而很多意外是因為車速太快造成的。威善高指出，最近幾年有好幾宗轟動全國的大車禍，肇禍司機以高於速限30或40哩的速度橫行。死於車禍者的家屬往往哀痛至極。這種超速車禍現在已經可以用科技方式避免。

如果本案通過，車廠在2027年份的車上要加裝速度監控器(speed governor)，又稱智慧限速器(intelligent speed limiter)。這個裝置配合車輛的全球定位系統GPS，運用資料庫中各路段的速限資訊來設限。譬如某段道路速限是35，駕駛人無法把車子開到45以上。車輛也可以運用辨讀攝影機讀取路邊速限牌上的數字，然後給駕駛人設限。

加裝這個裝置會讓車子的價格上漲，因此車廠可能會抗拒這項法案。記者問威善高，如果車廠和民眾反對，他怎樣回答？威善高表示，1980年代立法強制扣安全帶的時候，多數美國人抗拒。但時至今日幾乎每個人都認為安全帶是保障安全的利器，很少人會蠢到坐車不扣安全帶。他相信限速器也會是這樣的情況。

今年7月起，在歐盟 範圍內出售的新車必須裝有限速器。但歐盟給車廠兩種選擇，一是加裝威善高所提的智慧限速器，不讓駕駛開到速限之上某個範圍。另一個是當車子偵測到速度太快時，會提醒司機減速，但不主動限制車速。

事實上現在有些車輛已有限速裝置，根據國家運輸安全局NTSB的資訊，福特(Ford)、通用(General Motors)和富豪(Volvo)品牌的某些車款上有讓家長設定速限的選擇。為了保障青少年的孩子不開快車，家長可以設定最高速度(maximum speed)，車子沒辦法開到比那個速度更快。

本田 (Honda)則採取另一種方式，車上的攝影機會讀取速限牌，把牌子上寫的數目字明白的呈現給駕駛看，這樣駕駛人不會因為沒看到牌子而開得太快。