加州上月失業率升至5.1% 帝王縣近2成最慘

加州2023年底失業率上漲至5.1%。（美聯社）

根據加州就業 發展廳（EDD）24日發布的調查數據，儘管加州雇主為經濟增加了2萬3400個非農業就業職位，加州的失業率在2023年12月仍上升至5.1%。

整個12 月份，加州 11 個行業中有 6 個行業增加了就業機會，其中私立教育和健康服務增加了1萬3200個職位， 就業增長最多，這要歸功於護理設施以及個人和家庭服務職位的增加高於平均水平。

政府工作崗位亦有所增加，共新增8100個工作職位，其中包括市政府和特別行政區，州內地方政府的工作崗位目前已連續增長七個月休閒與酒店業增加7100個工作職位， 其中的旅館住宿領域以及有限服務餐廳和其他餐飲行業的就業機會均有所增加。

專業和商業服務減少3800個工作， 主要由於就業服務減少導致。

法院新聞服務網（Courthouse News Service）報導，EDD日前發布報告指出，過去幾個月失業率一直緩慢上升，至2023年底，加州失業率上升至5.1%。去年12月加州失業人數為98萬3000人，較前一個月增加2萬9200人，較2022年12月增加19萬2700人。

12月失業率最高的縣仍是帝王縣（Imperial）18.3%。失業率最低仍為聖馬刁（San Mateo）縣3.2%，其次是舊金山縣3.5%。

12月非農業就業機會較前一個月增加2萬3400個， 總數達1818萬700個。從2022年12月至2023年12月成長1.7%。

上個月，加州分析師將失業列為加州680億元預算赤字的因素之一，其他因素包括加州經濟放緩和銷售稅收入持平。加州州長紐森 （Gavin Newsom）認為他可通過動用儲備金，減少支出及推遲和延期某些支出，將赤字降至378億元。