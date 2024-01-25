洛杉磯－賭城高鐵 再獲聯邦25億貸款

Brightline現有列車。（取自Brightline網站）

預計2024年開工，2028年夏季奧運前啟用的洛杉磯 －拉斯維加斯高鐵再添喜訊，聯邦交通部繼2020年間接放款給Brightline West計畫後，近日再度批准25億元的私營債券（Private Activity Bond），協助全美第一條綠色高鐵順利完工。

總經費120億元的Brightline West計畫，將採用零排放的電動機車頭，218哩的軌道沿著I-15公路興建，將洛杉磯與賭城 間的交通時間縮短至130分鐘。完工後的高鐵不但能使I-15的年碳排放量減少40萬噸，還能增加3萬5000個工作機會，並以賭城總站，蘋果谷（Apple Valley）、赫斯皮利亞（Hesperia）、庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）等三站，帶動南加 的觀光發展。

為了推動洛杉磯－拉斯維加斯高鐵，聯邦可謂加分動作不斷：先是在2023年6月撥款2500萬元給加州聖伯納汀諾縣新建赫斯皮利亞與勝利谷（Victor Valley ）周邊基礎設施，又在12月撥款30億元給內華達州，以加速招聘與施工。

針對本次放款，聯邦運輸部部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）表示，25億元經費將用於軌道鋪設、工人徵聘，最終希望能加速美西城市間的往來。他也說，拜登總統的基建計畫使得美國有機會新建安全、環保、方便的鐵道系統，好處是未來的世世代代都能享受的。

Brightline 的創辦人兼董事長艾登斯（Wes Edens）則說，洛杉磯－拉斯維加斯高鐵將是美國實際意義上的第一條高鐵，Brightline West計畫代表著城市間的運輸能夠更快、更環保，同時也意味著賭城至南加沿線的就業市場、經濟發展更有活力，感謝運輸部對Brightline West的支持。