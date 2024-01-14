洛杉磯-賭城段高鐵開工 創1.1萬人就業

洛杉磯至拉斯維加斯高鐵可望開工。（畫面取自KVVU電視台）

2023年12月，聯邦政府正式同意撥款30億元給聯通洛杉磯 與拉斯維加斯的Brightline高速鐵路，2024年1月內華達州 正式啟動3000名工人招聘行動。內華達與加州 合計投入1萬1000人興建全長218哩的軌道與沿線車站，目標是在2028年的夏季奧運前啟用。

南內華達建築業工會（Southern Nevada Building Trades Unions）的執行長兼財務長Vince Saavedra表示，南內華達預計招聘3000人，負責賭城至邊界的50哩工程，起點為Las Vegas Boulevard的Warm Springs。加州部分則會多地同時動工，最後與內華達州會師於邊界。

Vince Saavedra 指出，正當多項大工程完工之際，許多建築工人都在擔心接下來的工作，高鐵工程來的正是時候。他表示，同時還會啟動學徒方案、Workforce Connections與其他計畫，協助更生人重回社會。

內華達州克拉克縣（Clark County）縣委Michael Naft強調，儘管許多人懷疑高鐵到底蓋不蓋德成，但事實是就要成真了，路權、用地等等問題都在解決之中，「開工時刻就要到了」。