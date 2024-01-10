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防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

北加蒙特瑞縣 陷就醫危機

編譯陳盈霖／綜合報導
蒙特瑞縣醫院價格名列加州醫院價格最高之列。（取自FOX）
蒙特瑞縣醫院價格名列加州醫院價格最高之列。（取自FOX）

CalＭatters報導，蒙特瑞縣（Monterey County）醫院的高價格，「即使在加州最昂貴的社區也是種反常現象」，費用如此之高，趕走不少有保險的加州人。

住在北加蒙特瑞縣，兩年前診斷出患有子宮癌的梅迪納（Bernie Medina），由於她的保險公司禁止她到當地的醫院就診，每三個月需開車一小時，到聖荷西（San Jose）看腫瘤科醫師。

她和妻子珍妮（Jeannie）都是薩利納斯（Salinas）聯合高中學區教師，加入當地政府十年前制定的員工健保計畫。隨著當地醫院吞併當地醫師辦公室和緊急護理中心（urgent care centers），在蒙特瑞縣看專科醫師和緊急護理變得更加困難。

專家表示，地理隔離和缺乏市場競爭，導致當地醫療價格大幅上漲。根據蘭德智庫公司（RAND）數據，蒙特瑞縣三家醫院，蒙特瑞半島（Monterey Peninsula）、納蒂維達醫療中心（Natividad Medical Center）和密紀念醫療系統（Mee Memorial Healthcare system）名列加州價格最高醫院前10%。另一家薩利納斯谷健康醫院（Salinas Valley Health）名列前15%。

儘管蒙特瑞縣有原始海岸線、時髦的餐廳和高爾夫球度假村，但該縣屬「藍領縣」，居民平均年薪不到5萬8000元，主要以漁業和農業為主。居民和勞工權益倡議者表示，醫院費用如此高昂，導致中央海岸出現就醫和「負擔能力危機」。他們稱，高昂的價格讓成千上萬人背負醫療債務。

他們已向該州新成立的醫療健保負擔能力辦公室（Office of Health Care Affordability）投訴。該部門於2022年成立，旨在遏止價格極端上漲。

根據加州醫院協會（California Hospital Association）一份報告，醫院高層將蒙特瑞縣負擔能力問題歸咎於保險公司，認為在加州五分之一醫院面臨關閉風險的情況下，醫院收取的費用是維持經營唯一途徑。

蒙特瑞半島社區醫院的摩根（Morgan）也指控保險公司將高額保費轉嫁消費者。他在聲明中說，過去五年裡，醫院一直將價格漲幅維持5%以下。

然獨立經濟學家稱，蒙特瑞縣醫院利潤很高，向病患收取的費用，是收支平衡所需的四倍價格。數據顯示，2022年蒙特利縣醫院住一晚平均價格為1萬2300元。在紐約市這一數字不到7000元，芝加哥則為3500元。負責管理UNITE HERE全國酒店工人工會健保計畫的克拉伊維奇（Krajcinovic）表示，此價格只反映病房費用，不包括治療費。

但代表加州監管保險公司的行業遊說團體，加州健康計畫協會（California Association of Health Plans）發言人格蘭特（Mary Ellen Grant）表示，保費上漲與醫院價格直接相關，醫院支出占醫療保費的37%。

南加大普萊斯公共政策學院（USC's Sol Price School of Public Policy）教授、衛生經濟學家梅尼爾克（Glenn Melnick）表示，蒙特瑞縣的情況簡單來說就是「競爭不夠」。

當地勞工倡議者表示，幾十年來，他們一直在應對高昂醫院費用，現在他們希望得到州政府答覆。然新的加州醫療健保負擔能力辦公室對此情況恐無能為力。官員可進行市場分析，但相關法律限制其控制未來價格上漲的權利。該機構資訊單位主任藍茲伯格（Elizabeth Landsberg）拒絕對此發表評論。

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