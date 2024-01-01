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2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

加州電費1/1開漲 每家庭月增34.5元

編譯陳盈霖／綜合報導

納帕谷紀事報報導，2024年元旦（周一）起，太平洋瓦電公司（Pacific Gas and Electric Co.）電費將再度調漲，普通家庭每月費用將上漲約34.5元。

根據該公司先前向加州監管機構提交年終費率調整報告，新的電費報告比之前預測的高出約兩元。公司預計與2022年相比，家庭瓦斯和電費每年將增加400元以上。

加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）和太平洋瓦電公司高層表示，費率調整對該公司更新老化基礎設施、滿足不斷增長的電力需求，及降低電線引發災難性大火的風險是必要的。

太平洋瓦電公司首席永續發展主管暨執行副總裁比德曼（Carla Peterman）在聲明中表示，該公司計畫最大限度減少未來利率變化，與通膨保持一致。

然而，批評者譴責漲價對加州大多數家庭來說是負擔沉重的，那裡的公共事業費用是全國最高。納稅人倡議非營利組織，公用事業改革網（The Utility Reform Network）執行主任托尼（Mark Toney）表示，公用事業帳單缺乏限制，傷害著加州人，他的組織正推動州政府費用上漲上限。

過去十年太平洋瓦電公司費用急遽增加。根據紀事報得到數據顯示，居民每月平均電力和燃氣服務費用，從2016年1月154.52元躍升至2023年1月的241.03元，共增加86.51元。

2023年11月，加州監管機構一致投票通過該公司最大漲幅之一，有助於制定公司專案，包括替山火風險高社區埋設約1230哩電線提供資金等。

太平洋瓦電向監管機關提交的費率調整，包括四年預算計畫外，還有增加該公司在之前風暴和野火期間已支出的資金。

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