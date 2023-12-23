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阻下毒品合法化提案 PJI灣區主席李少敏獲卓越貢獻獎

記者丁曙／洛杉磯報導
2023年阻擋多項毒品合法化提案，李少敏榮膺卓越貢獻獎。（受訪者提供）
2023年阻擋多項毒品合法化提案，李少敏榮膺卓越貢獻獎。（受訪者提供）

加州太平洋法律協會（Pacific Justice Institute，PJI）灣區主席李少敏(Frank Lee)，本周榮膺「PJI卓越貢獻獎」（Gretchen Hass Service Award）。2023年在李少敏的帶領下，加州民眾成功地阻擋了毒品合法化、剝奪父母監護權等多項不可接受的立法提案，並且推動了反毒品法案的通過。

毒品合法化是近年來加州立法會的一股逆流，SB58（致幻劑合法化）是第一個重要步驟，如果生效將會給加州帶來災難性後果。李少敏帶頭策劃了一場反對毒品合法化運動，積極影響輿論和遊說，強調毒品合法化或除罪化將導致毒品在社區擴散，毀掉無數人的生活，最後促使紐森州長否決了該法案。

阻擋多項毒品合法化提案，李少敏（右）榮膺2023年度公民獎。（受訪者提供）
阻擋多項毒品合法化提案，李少敏（右）榮膺2023年度公民獎。（受訪者提供）

此外，李少敏也參與了反對AB374「大麻咖啡館」的抗爭。該法案允許大麻商店出售食品／飲料並舉辦派對甚至音樂會，企圖在加州營造一種新的大麻文化，不僅引起眾多市民的擔憂，而且違反了現行的餐廳禁煙法。

不僅如此，該組織也促成了兩項反毒品法案的通過，即 AB701 和 AB33。AB701 加大了對芬太尼（fetanyl）毒販的懲罰力度，而 AB33 要求成立了一個團隊，專注於分析、制定和實施加州反芬太尼行動計畫。這兩項法案對於解決當前棘手的毒品問題有很大助益。

除了反毒，李少敏也努力維護家庭價值觀念和父母合法監護權，領導社區反對AB957，該法案企圖剝奪父母的監護權，如果他們不同意改變孩子的性別。該項惡法引起社會普遍反對，特別是在華人社區激起極大憤慨。「我們不歧視任何人，但也不能被強加於人，輕易失去孩子的監護權。」在強烈的反對聲浪中，紐森州長否決了該法案，也讓加州父母們鬆了一口氣。

對於「PJI卓越貢獻獎」，李少敏表示，「成功歸於團隊合作，獎項屬於所有人，特別是攜手反對惡法的華人社區。未來繼續努力維護加州的法制秩序和健康社會。」

談及明年規劃，該組織將發起一項抵制和取代47號提案的倡議案，該項臭名昭著的提案對盜竊財物價值950美元以下者不入獄，縱容了對零售商店和公民有組織的和肆無忌憚的盜竊或搶劫。如果不推翻該項惡法，加州人民將無法安全生活。

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