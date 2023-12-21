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北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

強制送精障者就醫法規遭部分縣市拖延 紐森怒

編譯林思牧／綜合報導

紐森州長大力推動的SB43法規將在2024年1月1日生效，到時候加州各縣的政府可用該法把較大範圍的精神病人與有癮的人強制關進治療機構，希望藉此紓解一些社會問題，但許多縣卻運用「拖延戰術」，日前州長斥責拖延的縣，聖他克拉拉縣是被他點名的一個。

美國當今的一個重大社會危機，就是精神病患者與有癮的人淪落為遊民，給正常的人製造出許多問題，譬如這些人闖進店家去「零元購」，囂張行徑令購物人瞠目結舌。因為民權法規的繁複，要把這些人關進治療機構接受醫療，面臨相當大的挑戰，即使叫警察也只是勸說一番，警察一走肇事者故態復萌，讓正常居民難以安居樂業。

紐森希望各縣政府努力推動這項新法，但考慮到有些地方政府可能需要時間來因應，條款中准許縣政府最晚可以延到2026年1月實施。到目前為止已有許多縣決定延後實施，讓紐森相當不滿，他覺得有些縣，譬如聖他克拉拉縣，明明有足夠的資源可以在明年1月初實施，但縣政委員會卻有敷衍塞責的嫌疑。

紐森在日前指出，任由精神病患和有癮的人流落街頭，是不負責任的行為，有些人會因為拖延而喪命。紐森正在與州議會商討，希望用錢做誘因，如果某個縣如期或及早實施，就會得到州政府更多的支援經費，拖延的縣則不會得到經費。

精神疾病、酒精或毒品成癮是被歸屬於「行為衛生」(Behavioral Health)的範圍，加州「各縣行為衛生主任協會」的會長卡布瑞拉(Michelle Doty Cabrera)指出，州政府制定出政策讓縣政府去實施，但卻沒有提供如何達成目標的途徑，譬如現有治療機構的床位是固定的，要把更多的人送進這些機構，先要擴充規模、增聘合格的員工，只說要把更多的人送進去不是辦法。

加州政府的年度預算，預期會有680億元的龐大赤字，因此要得到更多的經費非常困難。雖然紐森說此法可以救人性命，但民權團體也多不贊同強迫行為衛生病人進入治療機構的措施。

紐森 加州 預算

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