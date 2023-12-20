加州便宜汽車保險變難買了 保費調整後恐多貴1000元

購買車保險越來越難，加州駕駛面臨延誤及更高費率。（美聯社）

如果車主現在面臨尋找經濟實惠的汽車保險 方面困難，不需覺得孤單。加州 各地的駕駛說，他們得等待比往常更長的時間才能獲得保險。而當他們終於找到一家保險公司和一份保險計畫時，卻不得不提前支付保費 。

與此同時，保險公司抱怨說，他們的成本正在上升，而州政府遲遲不批准他們提高費率的請求，部分原因是他們所說的加州繁瑣的法規。

CalMatters報導，加州是僅有的四個要求保險公司向好駕駛出售保險的州之一，也是唯一一個要求保險公司向好駕駛提供20%折扣的州。加州也是唯一一個規定保險費必須基於三個因素的州，即駕駛紀錄、駕駛經驗和年行駛哩程。

然而，保險費卻因許多因素而大相徑庭，包括不同的保險級別、車輛類型、駕駛員居住地等。來自保險部門的數據顯示，費率漲幅從4%到兩位數不等，迄今為止，批准的費率增幅平均為13.2%。

應加州保險廳（California Department of Insurance）的要求，保險公司在2020年向一些因疫情封鎖而被困在家中的加州駕車者發送了25億元的回扣。但如今人們已經像往常一樣恢復駕駛，疫情期間的供應鏈問題導致汽車和零部件價格上漲，而理賠成本也隨著其他商品和服務價格的上漲而上漲。這些都是保險費上漲的因素。截至8月，加州的保費比2018年上漲了9.7%。

加州的獨特之處在於1988年通過的第103號提案，其中有一條規定，如果公眾提出異議，任何個人保險費率上調要求超過7%，都必須舉行聽證會。聽證會有時可能需要幾年時間。一旦保險公司的費率上調申請獲得批准，加州消費者的保險可獲得性應該會有所改善。

與此同時，保險部門、保險行業、消費者權益倡導者和接受 CalMatters 採訪的駕車者都同意一點：現在可能更難找到負擔得起的汽車保險，但駕駛員仍有選擇。加州的汽車保險市場與房主和火災保險市場不同，除個別情況外，汽車保險公司並沒有離開該州。

加州保險廳說，一些駕車者應該看看他們是否有資格參加該州的低價汽車保險計畫，該計畫對收入資格和其他方面有一些要求，每年的保費從大約200元到不到1000元不等。