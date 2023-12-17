紐森化石燃料政策太嚴苛 雪佛龍大砍投資

Chevron稱不會在加州增資，因為經營環境惡劣。（美聯社）

彭博報導，石油 巨頭雪佛龍（Chevron）在正式文件中宣告，他們自2022年以來已經減少數億元對加州 的投資，因為加州對化石燃料的政策太為嚴苛。

加州州長紐森 承諾，2045年前要將溫室氣體排放量減少85%，石油需求減少94%。彭博指出，目前為止都還符合紐森預期，電動車比例已達全美最高，傳統柴油需求比2016年少了50%，生質柴油占比也越來越高。

唯一的例外是航空燃油，因為沒有替代燃料可用，加州仍是全美最大的航空燃油使用者。而Chevron正是舊金山、洛杉磯兩大航空樞紐的航空燃油主要共應商，撤資之舉不利加州航空發展，也可能進一步抬高加州油價。

Chevron在12月中交給加州能源委員會（California Energy Commission）的申報書中，美洲產品總裁Andy Walz指出，加州的政策非常不利化石燃料，諸如燃油標準、碳排限額等等，不僅限制業者獲利能力，還增加消費者負擔，因此「我們拒絕再對加州增資」。

Andy Walz還強調，資本逃竄（Capital Flight，指的是投資流出）代表加州的投資報酬率過低，與惡劣的經營環境。

州長紐森先前批評，石油業犧牲居民與環境，換取暴利，因此加州對Chevron與其他業者提告索賠。Chevron當時強調，遏阻氣候變遷該由全球協作，而不能只靠提告。對於Chevron的最新變化，州長辦公室尚未回覆彭博的提問。