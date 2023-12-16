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汙水轉為飲用水法規 下周表決

編譯組／綜合報導
加州 「坐便器到水龍頭 」汙水再利用提案可能在下周獲得批准。（美聯社）
加州 「坐便器到水龍頭 」汙水再利用提案可能在下周獲得批准。（美聯社）

Patch網站報導，州政府將於下周就全加州將汙水轉化為飲用水的法規進行表決。據加州水資源管控委員會（State Water Resources Control Board）稱，作為保護公眾健康的一種手段，該機構的 「坐便器到水龍頭 」（toilet to tap）決議，將就把處理過的廢水作為飲用水直接再利用一事，制定統一的回收標準。

水資源局負責飲用水的副局長普希姆斯（Darrin Polhemu）告訴「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicles），「這將是目前水質最高的水，」他補充說，汙水可以在幾天甚至幾小時內轉化為飲用水。

根據聯邦機構的規定，水資源局必須在今年年底前通過這些經過科學同行評審、並由專家小組批准的規則。供水系統和機構不必參與廢水再利用，但在批准許可之前，必須就任何回收項目舉行公聽會。

聖他克拉拉谷水資源局（Santa Clara Valley Water）的助理官員史圖維（Kirsten Struve ）告訴「紀事報」，大約三分之一的公眾不支持汙水再利用的想法。

據「紀事報」報導，全州各地，包括洛杉磯、聖地牙哥和聖他克拉拉拉縣，正在開展多項汙水再利用工作。新法規在生效前必須獲得州行政法辦公室的批准。

南加大都會供水區（the Metropolitan Water District of Southern California）稱，今年7月，南加州純凈水公司從州政府獲得了8000萬元用於回收計畫，旨在為1900萬人創造新的水源。

州水資源委員會主席埃斯基維（Joaquin Esquivel）在一份新聞稿中說：「此舉將擴大具有氣候適應能力的水源供應，並幫助整個州應對更熱、更旱的條件。」

大都會供水區和環衛區希望在2025年啟動項目建設，2032年開始供水，利用長達60哩的新管道，凈化目前被送往海洋的清潔廢水，轉而生產飲用水。

大都會供水區總經理哈格哈利勒（Adel Hagekhalil）在新聞稿中說：「我們正在遭遇更長、更炎熱的乾旱期，水資源越來越有限，我們管理水資源的方式已無法滿足需求。」

「紀事報」報導，目前，加州經過處理的廢水主要用於灌溉和工業，在某些地區，廢水被抽到含水層，與地下水混合，然後再經過處理後送至水龍頭使用。

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