特斯拉恐失加州銷售許可 馬斯克駁斥

特斯拉稱加州DMV默許批准其自動駕駛品牌。（DMV官網截圖）

路透社報導，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）經營的電動車公司特斯拉 （Tesla Inc.），去年被加州 車輛管理局（DMV ）指控，錯誤的宣傳其自動駕駛儀（Autopilot）和全自動駕駛（Full Self-Driving）功能，稱其提供自動駕駛車輛控制。DMV正尋求相關措施，可能包括暫停特斯拉在美國最大市場，加州的銷售車輛許可證，且要求該公司賠償。

然該公司在回應DMV時辯稱，DMV在尚未採取行動，對他們進行調查前，早已默許、批准自動駕駛儀、全自動駕駛等說法。

特斯拉在12月5日向加州行政聽證會辦公室（Office of Administrative Hearings）提交的文件中表示，DMV已在2014調查其對「自動駕駛儀」這個品牌的使用，2017年調查該品牌和其他短語廣告的使用。「然DMV選擇不對特斯拉採取任何行動，也沒有以其他方式告知，其廣告存在，或可能存在問題」特斯拉表示。

該公司還指出，DMV在2016年決定，在制定有關自動駕駛技術聲明的法規時，不禁止使用「自動駕駛」（self-driving）和類似語言。有關議題的立法，還刪除早期DMV草案中的相關禁令。特斯拉表示，「特斯拉倚賴於索賠人（DMV）對這些品牌名稱隱含批准的態度」。

在2022年投訴中，DMV表示特斯拉透過誇大其先進駕駛輔助系統（ADAS）誤導潛在客戶。根據特斯拉網站，這些技術「需積極駕駛員監督」，需「全神貫注的駕駛員」，他們雙手放在方向盤上。

DMV表示，特斯拉的免責聲明「與最初的不真實或誤導性標籤和聲明相矛盾，不能解決違規問題。」