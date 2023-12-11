我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人口普查數據 南加4縣講華語第三多

特斯拉衝銷量 沒降價改推其他優惠 投資人為股價緊盯利潤率

特斯拉恐失加州銷售許可 馬斯克駁斥

編譯陳盈霖╱綜合報導
特斯拉稱加州DMV默許批准其自動駕駛品牌。（DMV官網截圖）
特斯拉稱加州DMV默許批准其自動駕駛品牌。（DMV官網截圖）

路透社報導，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）經營的電動車公司特斯拉（Tesla Inc.），去年被加州車輛管理局（DMV）指控，錯誤的宣傳其自動駕駛儀（Autopilot）和全自動駕駛（Full Self-Driving）功能，稱其提供自動駕駛車輛控制。DMV正尋求相關措施，可能包括暫停特斯拉在美國最大市場，加州的銷售車輛許可證，且要求該公司賠償。

然該公司在回應DMV時辯稱，DMV在尚未採取行動，對他們進行調查前，早已默許、批准自動駕駛儀、全自動駕駛等說法。

特斯拉在12月5日向加州行政聽證會辦公室（Office of Administrative Hearings）提交的文件中表示，DMV已在2014調查其對「自動駕駛儀」這個品牌的使用，2017年調查該品牌和其他短語廣告的使用。「然DMV選擇不對特斯拉採取任何行動，也沒有以其他方式告知，其廣告存在，或可能存在問題」特斯拉表示。

該公司還指出，DMV在2016年決定，在制定有關自動駕駛技術聲明的法規時，不禁止使用「自動駕駛」（self-driving）和類似語言。有關議題的立法，還刪除早期DMV草案中的相關禁令。特斯拉表示，「特斯拉倚賴於索賠人（DMV）對這些品牌名稱隱含批准的態度」。

在2022年投訴中，DMV表示特斯拉透過誇大其先進駕駛輔助系統（ADAS）誤導潛在客戶。根據特斯拉網站，這些技術「需積極駕駛員監督」，需「全神貫注的駕駛員」，他們雙手放在方向盤上。

DMV表示，特斯拉的免責聲明「與最初的不真實或誤導性標籤和聲明相矛盾，不能解決違規問題。」

DMV 特斯拉 加州

上一則

玫瑰皇后、公主紅衣亮相 亞市市集人潮湧動

下一則

年底長假防偷竊打劫 警方、店家都戒備

延伸閱讀

馬斯克請求SEC解除「推特保母」條款

馬斯克請求SEC解除「推特保母」條款
特斯拉瑞典罷工 北歐多國聲援 20日起港口停止卸貨

特斯拉瑞典罷工 北歐多國聲援 20日起港口停止卸貨
馬斯克請求最高法院解除SEC和解協議「推特保母」條款

馬斯克請求最高法院解除SEC和解協議「推特保母」條款
阿根廷新任右派總統 與馬斯克社群媒體上頻互動

阿根廷新任右派總統 與馬斯克社群媒體上頻互動
特斯拉上海擴廠計畫復活 生產平價新車

特斯拉上海擴廠計畫復活 生產平價新車
特斯拉新車展示出包反變商機 這商品上架幾小時就售罄

特斯拉新車展示出包反變商機 這商品上架幾小時就售罄

熱門新聞

平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

2023-12-06 22:16
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

2023-12-06 20:32
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
案發時，屋內除了男主人外、還有祖母和幼兒在家。（KTLA5電視台）

家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好

2023-12-03 14:46

超人氣

更多 >
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異
不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」

不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」
徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人
預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對

預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對
英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚