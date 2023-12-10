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酒鄉澤國／日裔工匠 打造加州精釀清酒

編譯陳盈霖／綜合報導
加州許多日裔創立的清酒釀酒廠，其中Sawtelle Sake在網站主打「日本靈感，加州製造」。（取自Sawtelle Sake官網截圖）
加州許多日裔創立的清酒釀酒廠，其中Sawtelle Sake在網站主打「日本靈感，加州製造」。（取自Sawtelle Sake官網截圖）

日裔作家馬德蓮·森（Madeleine Mori）近期在旅遊雜誌Conde Nast Traveler上，撰寫一篇亞裔在加州釀造清酒的故事。

文中她稱自己身為延世（Yonsei）第四代日裔，曾在酒廠酒窖中工作，儘管她通常是酒窖倉庫工作的唯一一位有色人種女性之一，然日裔在加州的釀酒故事，卻追溯到兩次世界大戰時代，至今他們在加州釀造的清酒，融入了傳統與美國家鄉的味道。

森撰文指出，目前全國有20多家精釀清酒釀酒廠，都是在過去20多年左右成立，但一些最具創新的酒廠均由日裔工匠製造，其中一些釀酒師，更與日本數千年清酒史有直接聯繫。

奧克蘭（Oakland）第一家清酒釀酒廠，由Yoshihiro Sako和妻子Lani 2017年成立，其釀的酒兩次贏得烹飪界奧斯卡詹姆斯‧比爾德獎（James Beard Award）提名。他將大多數清酒酸度水平達到更適合搭配加州和美國食物的豐富性。

在舊金山紅衫地區釀製清酒的Jake Myrich和Noriko Kamei 2011年搬到舊金山，在科技業工作的他們，為了能喝到香氣濃郁的酒，決定自己釀造，2014年創立酒廠，至今將這個品牌傳給他們26歲女兒奧莉薇亞（Olivia），他們母女是全國僅有三位女性清酒釀酒師中的兩位。

加州清酒釀酒廠並不侷限舊金山灣區，南加洛杉磯也擁有幾位年輕的釀酒師，引領著精釀清酒運動。成立2019年的Sawtelle Sake強調「日本靈感，加州製造」，其Clear Skies生清酒為彩色罐裝。為體現他們對加州清酒未來承諾，Sawtelle合夥人兼釀酒師Troy Nakamatsu和夥伴Maxwell Leer計畫明年開設他們第一個品酒室。

目前洛杉磯唯一一家專門清酒釀酒廠和品酒室是Nova Brewing公司開設。該公司聯合創始人Emiko Tanabe和James Jin在學習清酒侍酒師證時相識，品嚐日本各地不同風味清酒後，回到洛杉磯打造Nova。

過去幾年，舊金山日本城歌舞伎酒店舉辦日本以外最大的清清酒日慶祝活動。該活動由美國第一家清酒店True Sake舉辦，來自世界各地上千名清酒愛好者參加。

森也在文中介紹加州清酒品酒室。位於奧克蘭的Umami Mart自2012年開始，提供清酒教育和品嚐，且出售日本清酒器皿等。

由Miriam Yoo擁有和經營的The ROW DTLA瓶裝店Flask & Field提供一系列令人印象深刻的天然葡萄酒和獨特的精釀烈酒，他們舉辦品酒會課程，出售各種Sawtelle清酒。

加州 日本 日裔

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