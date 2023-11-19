太陽能發電收購價調降80% 適用公寓大樓、學校等新戶

加州調降購電價格，受影響的包括以賣電增加收入的農場。（美聯社）

加州 公用事業委員會（California Public Utilities Commission）近期決定調降能源公司購買用戶電力的價格至原本的20%，恐衝擊包括公寓大樓、學校、商業區等大型機構安裝太陽能板的意願。

目前的一般價格為每瓦2.51元，大量供電價格另計。

此一決定對一般住家來說影響不大，因為他們是用剩的才賣；但對公寓大樓、學校、農場、商業區與其他大型機構來說，卻是一大利空，因為他們本來的自用量就不高，賣電給供應商還能賺上一筆。

因此，委員會當天在帝王縣艾爾森多市（El Centro）聽取公眾意見時，幾乎全程90分鐘都在聽訓。不過委員會最後還是一致同意降價，太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric）、南加 愛迪生（Southern California Edison）、聖地牙哥瓦電（San Diego Gas & Electric）三大供電商都贊同此一決定。

公用事業委員會做成決議後，新設的太陽能發電裝置都要按新制賣電，現有用戶則有20年期的「適應期」，意即如果裝備已經使用了五年，則未來15年還能以原訂價格賣電。另外，低收入 戶的收購價格不變。委員會認為，此一決定有助用電的公平付費，避免大型用戶以賣電變相營利，卻讓一般用戶負擔更多的維修費用。

雖然加州希望在2045年前達成發電零排放，實現的手段之一就是鼓勵家戶多裝屋頂太陽能板，但反對者認為，委員會一年來兩度調降購電費率，是在開政策倒車，降低增設太陽能板的意願。

不過，委員會的主張乃是出於衡平原則，因為大型用戶其實自用的部分偏低，剩下的電力相對很多，以高價買給電力公司反而是額外收入，並非政策本意。