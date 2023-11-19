我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

川菜躍升中國第1大菜系 80後最愛：魚香肉絲我可以吃3碗飯

太陽能發電收購價調降80% 適用公寓大樓、學校等新戶

編譯胡立宗／綜合報導
加州調降購電價格，受影響的包括以賣電增加收入的農場。（美聯社）
加州調降購電價格，受影響的包括以賣電增加收入的農場。（美聯社）

加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）近期決定調降能源公司購買用戶電力的價格至原本的20%，恐衝擊包括公寓大樓、學校、商業區等大型機構安裝太陽能板的意願。

目前的一般價格為每瓦2.51元，大量供電價格另計。

此一決定對一般住家來說影響不大，因為他們是用剩的才賣；但對公寓大樓、學校、農場、商業區與其他大型機構來說，卻是一大利空，因為他們本來的自用量就不高，賣電給供應商還能賺上一筆。

因此，委員會當天在帝王縣艾爾森多市（El Centro）聽取公眾意見時，幾乎全程90分鐘都在聽訓。不過委員會最後還是一致同意降價，太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric）、南加愛迪生（Southern California Edison）、聖地牙哥瓦電（San Diego Gas & Electric）三大供電商都贊同此一決定。

公用事業委員會做成決議後，新設的太陽能發電裝置都要按新制賣電，現有用戶則有20年期的「適應期」，意即如果裝備已經使用了五年，則未來15年還能以原訂價格賣電。另外，低收入戶的收購價格不變。委員會認為，此一決定有助用電的公平付費，避免大型用戶以賣電變相營利，卻讓一般用戶負擔更多的維修費用。

雖然加州希望在2045年前達成發電零排放，實現的手段之一就是鼓勵家戶多裝屋頂太陽能板，但反對者認為，委員會一年來兩度調降購電費率，是在開政策倒車，降低增設太陽能板的意願。

不過，委員會的主張乃是出於衡平原則，因為大型用戶其實自用的部分偏低，剩下的電力相對很多，以高價買給電力公司反而是額外收入，並非政策本意。

加州 低收入 南加

上一則

感恩節享受美食 食物安全更要注意

下一則

亞太裔民選官員峰會 AI法案成焦點

延伸閱讀

支付強化野火基礎設施成本 PG&E電費、天然氣明年雙漲

支付強化野火基礎設施成本 PG&E電費、天然氣明年雙漲
州府4000名科研人員 要求加薪

州府4000名科研人員 要求加薪
加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲
舊金山最大公寓樓NEMA 5年市值腰斬

舊金山最大公寓樓NEMA 5年市值腰斬
全美房價最貴郵區 阿賽頓中位數795萬4連霸

全美房價最貴郵區 阿賽頓中位數795萬4連霸
「謝謝馬修派瑞帶來的歡笑」劇迷在「六人行」紐約公寓外獻花致意

「謝謝馬修派瑞帶來的歡笑」劇迷在「六人行」紐約公寓外獻花致意

熱門新聞

歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57
兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

2023-11-12 18:59
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）

如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人

2023-11-12 20:25
嫌犯哈斯凱爾四世是低成本恐怖片導演，對各種武器非常痴迷。圖為其導演的電影畫面。 （Samuel Haskell Jr臉書）

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材

2023-11-13 21:24
刮中500萬元的Neon Cash Party彩券。（取材自加州彩券局）

刮刮樂只買新開封第7、8、9張 「原則玩家」中500萬頭獎

2023-11-11 01:00

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生
SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸
「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題
習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足

習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足