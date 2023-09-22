史丹福大學：野火逆轉多年來反空汙成效

史大研究報告指出，野火煙霧正使加州和美西多年來減少空氣污染進展逆轉。(圖取自灣區空氣品質管理局官方臉書)

灣區 本周布滿煙霧、重新點燃一種不健康且持續增長趨勢：美國自2000年以來，在減少空氣汙染方面有許多改善。但隨著野火發生頻率與猛烈程度增加，這些努力成果逐漸式微，特別是在西部各州。史丹福大學 研究人員發表新研究發現，未來數年，野火導致煙霧可能成為美國大部分地區整體空氣汙染的主要因素。

研究共同作者、史丹福大學杜爾永續學院副教授布克(Marshall Burke)表示，當局原已在空氣品質改善方面取得成功、見到數十年努力進程與公共衛生效益；但是，在過去十年中，此一進展已經放緩，並且開始出現逆轉。

研究發現，2000-2015年間，美國粒狀物汙染、又稱為PM 2.5，下降了38%。但穩定趨勢隨後出現停止，並發生逆轉，從2016年至2022年，顆粒物汙染增加3%。加州 與內華達州逆轉情況更為戲劇化，2000年至2015年顆粒物汙染減少32%，之後從2016年到2022年大增14%。

最近幾年，在大蘇爾(Big Sur)、南太浩湖周圍森林、酒鄉城鎮、天堂鎮（Paradis）e、聖他克魯茲山脈與其他地區發生大火。加州大部分地區籠罩在濃霧中。

研究人員發現，在太平洋西北地區與美國西南部，顆粒物汙染自2000年到2015年減少19%。2015-2022年卻分別大增21%與12%，主要原因為野火。甚至中西部、南部與東海岸的空氣品質改善趨勢，也因為西部野火產生煙霧而停滯。

現任哈佛大學環境中心環境研究員、研究共同作者希爾茲(Marissa Childs)分析，近年來發生較大型火災把污染排放至大氣中，從而將這些微小顆粒散播到數千里之外。這項發表在「自然」(Nature)雜誌研究指出，總體來看，自2016年以來，野火煙霧已經減緩或已完全逆轉35個州的空氣品質改善趨勢。並且，此趨勢並未見削弱跡象。

今年早些，加拿大各地超過1000起野火產生煙霧向南飄移，不健康空氣飄向紐約、芝加哥、明尼阿波利斯與其他美國城市。空氣預報員則於20日指出，俄勒岡州邊境附近數百英里外燃燒野火導致不健康空氣，預計將持續汙染灣區天空至少到本周五下午。

野火不斷增加原因許多，包括西部部分地區森林異常茂密且不健康，燃燒引發大火更為劇烈；氣候變遷也導致更嚴重乾旱與熱浪；西部地區許多民眾搬到鄉村，增加人為火災風險。因此，野火煙霧正成為愈趨嚴重的健康問題。