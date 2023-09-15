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大麻餐館州議會過關 最快明年開張

編譯胡立宗／綜合報導
西好萊塢的Lowell Café是全美第一家cannabis café。（取自Eater LA網站）
西好萊塢的Lowell Café是全美第一家cannabis café。（取自Eater LA網站）

加州即將允許合法開設大麻餐館，新法待州長簽署，明年即可合法經營。

加州2016年開放休閒大麻後，洛杉磯縣西好萊塢市2018年啟動大麻店家計畫（cannabis lounge program），因此Lowell Café在2019年成為全美第一家大麻餐館；但是為了合法經營，Lowell Café大麻交易設於一處，緊鄰的用餐區才能邊呼大麻、邊用餐點。 不過，此後在加州經營大麻餐廳不必再遮遮掩掩。

但是這樣迂迴的經營方式，如今可望大幅簡化，因為加州議會已經修正通過餐廳管理法規（Business and Professions Code），待州長簽署後2024年1月1日就能生效。

加州眾議員哈尼（Matt Haney）的提案Assembly Bill 374獲得參眾兩會的壓倒性支持。哈尼在成案後表示，荷蘭全國有700多家cannabis café，每年吸引150萬人到此呼麻，整體營收達10億元，加州開放cannabis café後，呼麻結合美食與音樂，更能帶動觀光消費。

不過，加州新規仍有限制：合法大麻經銷商可以供應餐點，但不能賣酒；一般餐廳可以賣酒，但不能呼麻。但哈尼認為，能夠讓縣市政府自行決定如何管理cannabis café，加州已然跨出一大步了。

大環境也趨向於支持大麻合法化，8月份的蓋洛普民調首度顯示，超過50%的美國民眾使用過大麻。

大麻合法化 加州 觀光

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