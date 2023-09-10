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網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

法廊快報╱上高乘載車道 寵物、孕婦不能加1 罰款490元起跳

編譯胡立宗／綜合報導
校車、巴士有載客才能走HOV車道。圖左為德州休士頓行駛HOV的公車。（本報資料照片）
校車、巴士有載客才能走HOV車道。圖左為德州休士頓行駛HOV的公車。（本報資料照片）

走在高速公路上，最讓人心癢癢的莫過於，三四線的一般車道前車貼後車，但最內側的高乘載車道（HOV）卻是空空如也。不過在你想偷雞轉入HOV前，也許該瞭解一下「成本」：違規使用HOV車道，加州的罰單從490元起跳，各縣還有高低不等的附加費；如果你是慣犯，罰單金額還會累加。

設立HOV的原意是鼓勵共乘（carpool），因此至少兩人才能行駛高乘載車道，小孩與嬰兒當然也算乘客，因此載小孩出門當然可以開HOV道。不過，懷孕婦女只能算一人，曾經有人堅持胎兒也算乘客，但最後還是難逃被開單的下場。

根據加州的交通法規，所有能繫上安全帶的都算是乘客，不過這不代表幫狗繫上安全帶，或是弄個假人擺在後座，就能逃過法網，因為冒充多人搭乘而被罰的也不在少數。同樣的道理，不是校車、巴士就一定能上HOV車道，只有當載運乘客時才能行駛高乘載車道。

但是在某些特定時段，一個人也能開HOV車道。北加某些縣份規定，周一至周五的離峰時段與周末、假日，一個人也能上HOV；但在南加一周七天、一天24小時都要求兩人才能上HOV。基本上，電動車等乾淨能源車輛一個人也能行駛HOV，不過車主最好先取得「Clean Air Vehicle」標章與證明文件。

「Clean Air Vehicle」標章是單人開上HOV的護身符。（取自加州車...
「Clean Air Vehicle」標章是單人開上HOV的護身符。（取自加州車管局網站）

加州 南加 電動車

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