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亂倒廢棄物 凱瑟醫院4900萬和解

編譯組／綜合報導
凱瑟醫院非法傾倒醫療廢棄物和個人健康紀錄訊息，同意與加州六縣4900萬元和解。（美聯社）
凱瑟醫院非法傾倒醫療廢棄物和個人健康紀錄訊息，同意與加州六縣4900萬元和解。（美聯社）

加州總檢察長邦塔 （Rob Bonta）8日宣布了一項與凱瑟醫院4900萬元的和解協議。該協議是由州司法部和六個縣的檢察官提出的，指控這家醫療保健巨頭非法處置危險廢物、醫療廢物和患者健康訊息。

根據「聖荷西信使報」（Mercury News）報導，灣區、中央山谷（Central Valley）和南加州凱瑟醫院（Kaiser Permanente）的16個垃圾箱進行的秘密檢查中，檢查人員發現了藥物、注射器，以及裝滿可能含有病原體、體液的醫療用管，還有電池、噴霧劑、清潔劑、消毒劑和電子垃圾、1萬多份紙質紀錄，其中包含7700多名患者的醫療訊息。

邦塔說：「非法處置危險廢物和醫療廢物，會給環境、員工和公眾帶來風險。作為一家醫療服務提供商，凱瑟應該知道它有具體的法律義務，來妥善處理醫療廢物和保護患者的醫療信息。」邦塔說，凱瑟同意和解，並立即採取行動處理被指控的違規行為。

加州的「危險廢物控制法」（Hazardous Waste Control Law）和「醫療廢物管理法」（Medical Waste Management Act），要求將這些材料收集到有標記的容器中，並在擁有安全處理和處置許可的設施中進行處置。保護客戶和醫療紀錄的法律要求以保護隱私的方式，粉碎、焚燒或以其他方式處理這些紀錄。但這些法律增加了處理的時間和成本。

司法部加入了地方檢察官的行列，並在全州範圍內擴大了對凱瑟處理方式的調查。凱瑟聘請了一名顧問，對其設施進行了1100多次垃圾審查，以提高合規性，同時還修改了程序，以改進廢棄物的處理、儲存和處置。

總部位於屋崙的凱瑟醫院，在全州經營著700多家醫療機構，是加州最大的醫療服務提供商，為880萬加州人以及向其醫療機構尋求急救的公眾，提供醫療服務。與邦塔一起宣布和解的還有阿拉米達（Alameda）、聖伯納汀諾（San Bernardino）、舊金山、聖荷昆（San Joaquin）、聖馬刁（San Mateo）和宇洛（Yolo）等縣的地方檢察長。

和解協議包括3750萬元的民事罰款、480萬元的律師費和成本費，以及490萬元主要用於環境檢察官培訓的費用。凱瑟公司還必須在未來五年內投入350萬元加強其加州設施的環保合規措施，否則將面臨175萬元的額外罰款。此外，該公司還必須在未來五年內聘請一名獨立審計員，對凱瑟公司在加州的設施，進行垃圾壓實機和現場審計。

加州 司法部 灣區

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