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網上申辦方便 DMV裁3據點

編譯胡立宗／綜合報導
加州版的REAL ID。（本報資料照片）
加州版的REAL ID。（本報資料照片）

加州汽車管理局（DMV）宣布，南加三處專門負責駕照換發的駕照處理中心（Driver's License Processing Center）將會關閉，位於洛杉磯縣帕科馬（Pacoima）Glenoaks Boulevard 11623號的處理中心在2023年9月1日關閉，聖伯納汀諾縣芳塔那（Fontana）Merrill Avenue 16499號的9月8日清空，橙縣安那罕（Anaheim）早在3月就因維修而停業，這次乾脆裁撤。

車管局指出，開設處理中心的原意是為了便利民眾請領REAL ID，但是全美實施REAL ID的時間一延再延，加上網路申辦愈來愈普遍，以及預算愈來愈少，因此決定裁撤三個處理中心。

帕科馬的業務將分散至五地，芳塔那則為四地，而且DMV提醒，許多業務其實都已經網路申辦，不必親自跑一趟，服務網址為www.dmv.ca.gov/portal/dmv-online/。

REAL ID的構想原本是為了避免911之類的恐怖攻擊再度發生，因此國會在2005年通過REAL ID Act，持有REAL ID的民眾才能搭乘國內航班，與進入軍事基地或其他聯邦機構。但是原定的2020年實施，因為新冠疫情而延後，目前暫定為2025年5月7日。車管局指出，聯邦再度延後實施日期，因此加州人五年換照一次的頻率就能保證領證時可以拿到合於規定的REAL ID，因此處理中心的急迫性已然消失。

加州汽車管理局宣布裁撤南加三處Driver's License Processi...
加州汽車管理局宣布裁撤南加三處Driver's License Processing Center。（本報資料照片）

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