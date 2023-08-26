網上申辦方便 DMV裁3據點

加州版的REAL ID。（本報資料照片）

加州 汽車管理局（DMV）宣布，南加三處專門負責駕照 換發的駕照處理中心（Driver's License Processing Center）將會關閉，位於洛杉磯縣帕科馬（Pacoima）Glenoaks Boulevard 11623號的處理中心在2023年9月1日關閉，聖伯納汀諾縣芳塔那（Fontana）Merrill Avenue 16499號的9月8日清空，橙縣安那罕（Anaheim）早在3月就因維修而停業，這次乾脆裁撤。

車管局 指出，開設處理中心的原意是為了便利民眾請領REAL ID，但是全美實施REAL ID的時間一延再延，加上網路申辦愈來愈普遍，以及預算愈來愈少，因此決定裁撤三個處理中心。

帕科馬的業務將分散至五地，芳塔那則為四地，而且DMV提醒，許多業務其實都已經網路申辦，不必親自跑一趟，服務網址為www.dmv.ca.gov/portal/dmv-online/。