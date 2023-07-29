錢走了 加州稅收流失全美最多 佛州、德州受惠

近一年稅收流向排名。（資料來源：商業地產網站MyEListing；編譯組／製表）

商業地產網站MyEListing根據國稅局（IRS）的資料，分析高收入正在搬遷的方向。其中，加州 成為全美富人遷離最多的州，在過去一年間移出的稅額達到3億4320萬元；佛州 、德州 因為沒有所得稅，成為大戶的最愛，兩州增加的稅額高達124億元與107億元。

MyEListing根據淨收入遷移對美國各州進行排名，以反映高收入者的流動情況。這個指標結合了幾個因素，包括稅法、經濟前景和生活方式的現況，同時影響高收入者居住的地點。

在移出與移入的兩方，因為稅制不同，只能以納稅總額做為比較標準。過去12個月內，加州減收3億4320萬元排名第一，其後是紐約州的2億9960萬元及 伊利諾州的1億4170萬元。

加州成為稅收淨流出第一的原因，MyEListing分析，儘管加州擁有眾多吸引力，包括蓬勃發展的科技產業、世界一流的大學、美麗的景觀和豐富的文化，但高所得稅率對許多高資產大戶而言仍令人沮喪；再加上高昂的生活成本，這可能會加速高資產者從加州流失。

高收入者遷入的前兩大目的地是佛州及德州，亞利桑那增加的稅收為94億元。佛州淨收入遷移激增，高收入者越來越多地選擇陽光州，反映了一個古老的經濟格言：金錢會去受到最好對待的地方。

MyEListing分析，對高收入者來說，佛州的吸引力越來越明顯。即使相比德州的低稅州，佛州也脫穎而出。佛州的金融環境、多樣的成長前景和債務人的保護，為高收入和高資產的個人和家庭提供了一個利潤豐厚的機會。

MyEListing指出，稅收遷移趨勢愈發顯著，財富趨向於擁有更友好稅收政策的地區，如佛州和德州；不僅將帶來房產及就業機會等經濟影響，也將促成退休遷移和經濟遷移。展望未來 此外，這一趨勢可能促使其他州重新評估其稅收政策，以保留和吸引高資產個人，形成不同司法管轄區間的動態相互作用。