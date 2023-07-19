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靠AI檢測潛在野火 加州消防廳與聖地牙哥加大聯手

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州是全美最容易遭受野火的州。（美聯社）
加州是全美最容易遭受野火的州。（美聯社）

FOX電視台報導，加州消防廳（Cal Fire）正與聖地牙哥加大（UC San Diego）一個研究自然災害的公共安全計畫ALERTCalifornia合作，測試一項價值2400萬元的人工智慧（AI）計畫，希望藉由永不休息的人工智慧與高清攝影機鏡頭，及早檢測出可能發生的潛在野火。

加州是全美受山火威脅最嚴重的州。僅2021年就有至少7396起火災，燒毀250萬畝面積。去年又發生另外7447起野火，燒毀33萬1360畝。該州史上最致命與最具破壞性野火是2018年的坎普野火（Camp Fire），造成85人死亡，17人受傷。

新的人工智慧試驗計畫將與聖伯納汀諾（San Bernardino）、納帕-湖-索諾瑪（Napa-Lake-Sonoma）、馬德拉-馬里波薩-麥賽德（Madera-Mariposa-Merced）、內華達約巴普萊瑟（Nevada Yuba Placer）、沙斯塔-三一（Shasta-Trinity）和聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）等消防單位合作。

該計畫旨在全州部署1000多個高清變焦攝影機，不間斷的監控煙霧或可能引發火災的跡象。攝影機有紅外夜視功能，可在晴朗的白天捕獲60哩外圖像，晴朗的夜晚捕獲120哩外圖像。加州森林防火聽納帕-湖-索諾瑪部門負責人馬庫奇（Mike Marcucci）說，「它們安裝在各種不同平台上，可旋轉360度。從它們身上可看到一些非常清晰的圖像。」

在ALERTCalifornia計畫中有一個人工智慧系統，可檢測攝影機捕捉到的異常情況，如炎熱、火災或煙霧，同時區分空氣中其他顆粒。一旦檢測出異常，應急中心會收到警報，相關單位得以快速調查是否真正構成威脅。

加州消防廳表示，利用人工智慧，相關單位有機會通過分析大量數據、預測火災行為與現場消防員提供的實際情況，徹底改變消防策略。

近年來，加州還採用無人機技術協助滅火，部署自動飛行器監測火勢蔓延的位置與被困人員位置等。其他經常遭受野火的州也正採取相關行動，華盛頓州5月宣布部署21個攝影站，科羅拉多州也在部分地區安裝人工智慧攝像鏡頭，幫助監測火災。

加州消防廳（Cal Fire）正與聖地牙哥加大（UC San Diego）一個研...
加州消防廳（Cal Fire）正與聖地牙哥加大（UC San Diego）一個研究自然災害的公共安全計畫ALERTCalifornia合作，測試一項價值2400萬元的人工智慧（AI）計畫，藉由永不休息的人工智慧與高清攝影機鏡頭，及早檢測出可能發生的潛在野火。（加州消防廳）

人工智慧 加州 檢測

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