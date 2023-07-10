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歷史拼圖╱原天主教教區 米慎區成4大都會區發祥地

編譯胡立宗／綜合報導
In-N-Out Burger在克里門提的米慎風分店。（取自克里門提市府網站）
In-N-Out Burger在克里門提的米慎風分店。（取自克里門提市府網站）

到訪加州的遊客，常會說想去看看米慎區（Mission），當地朋友很可能會回問：「你想去哪裡的米慎區？」因為事實上，從最南的聖地亞哥縣到最北的索諾瑪縣（Sonoma County），加州總共有21個米慎區，最早的完工於1769年，最晚的落成於1823年。

Mission在華語圈一般稱為「米慎區」，但最初是指天主教的教區，是西班牙帝國為了集中管理美洲原住民，並且勸說他們改信天主教，所以最早稱為Spanish Mission。不只加州，亞利桑那州、德州、佛州等曾經被西班牙統治過的地方都有「米慎區」。

但是對原住民來說，米慎區卻有著不好的回憶，除了他們是被半強迫地移居到這些聚集地（reduction），還得放棄原本的生活方式，並且因為疫病、勞役、虐待等緣故，米慎區內的死亡率極高。加州建州後的1870年，統計發現原住民已有80%早逝，只剩下3萬人。

擱下歷史的黑暗面，西班牙當時建立的米慎區，與連接各地、長度達600哩的「皇家路網」（El Camino Real，The Royal Road），最後成為加州的發展基礎，不但洛杉磯、聖地牙哥、聖荷西、舊金山四大都會區都發祥於米慎區，聖塔芭芭拉（Santa Barbara）、路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）、聖塔克魯茲（Santa Cruz）、聖塔克拉拉（Santa Clara）也都有米慎色彩。

這21個米慎區，現在有三個仍是教區：聖塔芭芭拉、聖米格爾（San Miguel）、聖路易斯雷（San Luis Rey），其他有些被教庭指定為天主教古蹟教堂，有些則轉型成州立公園或州立古蹟，部分則添上商業色彩，成為繁華市區的一部分，最有名的莫過於舊金山的米慎區。

另外，米慎區傳統建築的西班牙殖民風，也成為近年流行的建築風潮，稱之為「米慎復興」（Mission Revival）。最近在橙縣聖璜卡畢斯壯諾（San Juan Capistrano）米慎區附近剛動工的In-N-Out Burger分店，就是採取米慎風改建。In-N-Out Burger於 2022年底在克里門提（San Clemente）的分店就是採取米慎風。

21個米慎區的全圖。（取自California Missions Foundat...
21個米慎區的全圖。（取自California Missions Foundation網站）
聖塔芭芭拉的米慎建築。（取自California Missions Founda...
聖塔芭芭拉的米慎建築。（取自California Missions Foundation網站）

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