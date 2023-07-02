非裔賠償倡議 過半民調負面看待

加州非裔賠償專案委員會將最後版本的報告交給州府。(美聯社)

加州非裔 賠償專案委員會（California's Black reparations task force）成員上月29日將歷時兩年的報告交給州府，展開對賠償奴隸後裔工作的下一步。這是美國第一個類似小組，敦促支持者向立法者施壓，推動100多項建議。

不過，轉化提議為政策不易，許多立法者不支持賠償。另調查顯示加州只有30%的成年人支持賠償，54%對特別委員會持負面觀點。會議吸引了超過200人參與，訴求行動的聲音於會場內外回蕩。

小組以低微票數通過了將經濟補償限制於能證明與19世紀美國非裔有血緣關係的居民身上。報告長達1100頁，詳細描述了加州在歧視 非裔居民方面的角色。建議包括正式道歉與支付被奴役人後裔以彌補種族主義行為帶來的苦難。

加州州務卿韋伯（Shirley Weber）撰寫了成立該特別委員會的立法，她表示奴隸制度剝奪了她的身分與遺產，她曾數十次訪問非洲，卻得出結論說她無處可歸。「我是一個美國人」她說。 「這個國家塑造了我們，我們為她做出了貢獻。我們有權在這裡。我們有權享受這些福利。」

該小組沒有為賠償金額提出具體數字，但支持經濟方法來計算多年來過度執法、不成比例的監禁與住房歧視所應支付的賠償金額。最初的估算將加州在這些領域可能支付的費用定為超過8000億元，超過該州年度預算的2.5倍。後來的報告將估計費用削減到5000億元，但並未給出更改的解釋。

經濟學家建議給予那些在加州度過一生的非裔老人，用71歲換算約應賠償96.7萬元，即每年1萬3600美元，作為縮短平均壽命的健康差距的補償。該數字是通過比較非西語裔的加州黑人與非西語裔加州白人居民的壽命計算。

長期致力於民權活動並擔任特別委員會副主席的布朗（Amos C. Brown）表示：「這個州對非裔犯下了罪行，是時候付出代價了。赤字不會永遠存在。」

加州於1850年以自由州身份加入聯邦。然而，在實踐中，加州容忍奴隸制度，批准了一些政策與做法，阻礙了非裔擁有住房與創業的機會。根據該委員會的一份開創性報告，去年發布的一項報告顯示，非裔家庭受到恐嚇，他們所在的社區受到過度執法與環境污染的困擾。

1971年至2020年間，於「掃蕩毒品執法行動中，遭受過度執法與起訴的非裔，若他們於這段時期內一直居住在加州，每個人可能獲得11萬5000美元，或每年超過2300美元的賠償金額。