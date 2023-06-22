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常見侵略植物 薄荷、牽牛花繁殖力強

編譯胡立宗／綜合報導
牽牛花也是繁殖力超強的物種。 （取自Cal-IPC網站）
牽牛花也是繁殖力超強的物種。 （取自Cal-IPC網站）

薄荷遠在希臘時期就被當成謙虛、友善的代表，牽牛花的花語也都與愛情有關，因此很多人都喜歡在院子裡種一些。但是您可能不知道的是，薄荷、牽牛花雖然對人畜無害，不能算是外來入侵物種，但是繁殖力超強，如果長時間不整理，其他植物的生存空間很可能都被它們占光光，整個園子都變成薄荷田或牽牛花的地盤了。

加州同樣常見的侵略植物包括：墨西哥藥草土荊芥（Epazote，又稱殺蟲芥）、莧菜（Amaranth）、美麗月見草（Mexican evening primrose）等。土荊芥可以治療脹氣，但是它的種子落地就生；莧菜紅綠相間的葉子可以吃或消炎，就算十年不管，它們一樣活得好好；美麗月見草的粉紫紅看起來美麗動人，但它也是侵略植物的成員。

以薄荷為例，如果沒有整理，院子裡的薄荷很快就能長到及膝，而且它會「亂跑」，枝幹一沾土就長根，因此幾個月不見，本來的一小撮就可能變成一片薄荷草叢。號稱貓界大麻的貓薄荷（catnip plant），雖然很受貓咪喜愛，但是它也是薄荷家族的一員，貓咪吃剩的貓薄荷一旦落地，下一季就會變成一叢。現在歸類為番薯屬的各類牽牛花（Morning glory vines），繁殖力與擴張力同樣驚人，放著不管一兩季後整園都會爬滿牽牛花藤。

至於如何清理，加州侵略植物委員會（California Invasive Plant Council，Cal-IPC）最簡單的的建議就是人工拔，切記一定要連根拔起，幸好它們的根都不會太深，所以拔除很容易。之後如果它們又開始越界，一看到就拔是最簡單的作法，千萬別等到開花結種再來傷腦筋，因為之後會有拔不完的苗，就算是旱年也一樣春風吹又生。當然拔除後別亂扔，以為它們會乖乖變成堆肥，記得它們只要碰到土就會恢復生機。至於還有那些繁殖力超強的植物，可以到cal-ipc.org/plants/inventory/查詢。

加州 墨西哥 大麻

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