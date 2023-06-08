生命科學超夯 就業增長率6%冠全國

2022年生命科學產業為加州增加了2萬6672個工作職位，增長率高達6%，超過加州所有其他行業的職位增長。（取自pexels.com）

儘管近年來融資 環境萎縮，但加州 生命科學（Life Science）產業仍然發展迅速，為就業 市場創造了大量的工作機會。根據非營利組織Biocom California於6日發布的「經濟影響報告」，2022年，加州生命科學領域的就業增長超過加州所有其他行業，也高於全美整體的就業增長。

報告顯示，在2022年間，生命科學產業為加州新創造了2萬6672個工作機會，年增長率高達6%，超過加州所有其他行業的增長率（4.2％），也超過美國整體就業增長率（3.5％）。其中，職位增長最多的細分領域為生物技術的研發部門，共增加9074個工作職位，其次為實驗室儀器製造業，共計4315個職位，醫療設備相關職位也出現了強勁增長，增加2401個工作職位。

報告還指出，2022年加州共僱用了約47萬名生命科學領域的員工，就業人數年增近8％；同時，生命科學產業為加州創造4137億美元的經濟總產出，年增長10%。此外，生命科學行業員工的平均年收入增長至13萬1838美元。

2022年加州生命科學行業職位數量和年增長率。（數據來源：Biocom California ，記者趙健/製表）

數據還顯示，灣區擁有超過25萬8000個生命科學工作職位，是加州生命科學就業最多的地區。聖地牙哥的生命科學就業增長最快，高達8%，這主要得益於於Bristol Myers、Eli Lilly、Pfizer等大公司的推動。在大洛杉磯地區（包括聖伯納汀諾縣和范杜拉縣），2022年擁有超過9萬7000名生命科學工作者，較去年增長4%；該地區生命科學產業的總產出為615億美元，共獲得了12億美元國家衛生研究院（The National Institutes of Health，簡稱NIH）資金的支持。

然而，報告也指出，與疫情爆發的最初兩年相比，2022年加州生命科學領域的融資環境萎縮：2022年第二季度的首次公開募股市場，是自2009年以來新股發行最緩慢的三個月。核心生命科學的風險投資資金在2022年也回落至疫情前水平，截至2022年9月30日，融資交割數量同比下降18％。

不過，來自國家科學基金（National Science Foundation，簡稱NSF）和國家衛生研究院的資金支持，在2022年增長了3.9%，共計61億美元。