人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

尼克森總統出生的小屋的客廳。（記者楊青／攝影）

對於生活在20世紀後期30年的中國人來說，美國第37任總統理查尼克森（Richard Nixon）幾乎是家喻戶曉；座落在南加州 橙縣約巴林達的尼克森總統圖書館 和他的出生／安葬地，對於南加州華人 來說，同樣家喻戶曉。在尼克森總統圖書館150多名導覽團隊中，就有三位來自台灣和大陸的義工，他們不僅貢獻時間，而且出錢出力，默默耕耘和堅守著上個世紀留下的中美友誼。

女兒一場音樂會 成就因緣

20世紀80年代從台灣來美的鑽石吧居民劉德華（Elena Liu），是尼克森總統圖書館150多名導覽中唯一的華人女講員。從2017年至今六年，每周至少兩次為尼克森圖書館擔任導覽，尤其是來自中國的代表團，大多由她擔任講解。

劉德華（紅衣者）在尼克森總統圖書館白宮廳給孩子們講解。（Elena劉提供）

尼克森總統夫婦安葬在尼克森其出生的小屋旁。（記者楊青／攝影）

劉德華表示，女兒13歲時曾在尼克森圖書館舉辦了一場音樂會，那是他們全家第一次到訪尼克森圖書館。2015年因表姐和表姐夫從中國大陸來美，特別想去看看尼克森圖書館，劉德華再次造訪尼克森圖書館。她說，那次陪家人的訪問，讓她感受到尼克森總統對文革一代中國人的特別影響。在為自己家人翻譯的同時，她感覺這是一個蠻有意義的工作，如果成為圖書館講解員，就能在中國人到訪時，用自己的母語為同胞們講解尼克森的生平故事。

尼克森總統出生的小屋的客廳。（記者楊青／攝影）

尼克森出生屋的厨房。洗手臺上的小標牌是她的母親在夏天時每天展示給冰塊小販用的，表明那天他家需要多少磅冰塊來保鮮食物。（記者楊青／攝影）

在當時，要成為總統圖書館的正式導覽員，要經過三個月的培訓，還要經過幾個考試。順利通過培訓和考試，劉德華很快成了尼克森圖書館正規導覽義工團隊的一員，除了為參觀團體和個人導覽，還帶教育和學生團。

近年華人參觀熱情 差强人意

尼克森圖書館現有的三名華人導覽中，除了劉德華外，還有兩位男導，來自台灣的劉先生是一位警官，來自大陸的張先生則是一位商人。

尼克森家的工具間。（記者楊青／攝影）

尼克森總統出生的小屋的客廳。（記者楊青／攝影）

劉德華表示，她之所以要來尼克森圖書館當講員，最大的熱情動力是想要服務華人，希望用華語為自己的同胞服務，但現實是，這些年來參觀的中國旅行團和本地華人都相當有限，不僅人數差强人意，大家參觀和停留時間也常常蜻蜓點水，出乎意料。

Elena劉和她的義工導覽同事們。（Elena劉提供）

她曾經接待過很多中國官方的代表團，包括乒乓外交50年中國乒乓代表團，通常兩個小時的正常參觀時間，往往被壓縮到40分鐘。

「我從做導覽到現在，所見單獨來的中國人真的不多」，她說，但是有些真正對歷史和尼克森有濃厚興趣的人，表示幸運遇到華語的導覽，這些年，她也因此交到了兩三位位好朋友，至今一直保持聯繫。

「我的特別感受是，文革那一代華人對尼克森總統和他的圖書館感觸特大，但現在年輕人似乎很少有感覺」。

人生低谷 因尼克森獲得力量

「我自己的感覺很不一樣」，劉德華說，她來尼克松圖書館的時候，正是她人生和家庭遇到一些低谷的時候，是尼克森的一生給她很大啟示和鼓舞，「他說，我們如果不曾跌落低谷，就不會知道到達山頂的喜悅」、「沒有經過挫折的人生，等於沒有來過」，「這些話，對我來說非常勵志」。

尼克森的父親自己手製的餐桌。（記者楊青／攝影）

劉德華的父親是四川籍的國民黨將軍、母親祖籍上海。劉德華雖然在台灣長大，1978年來美至今已將近半個世紀，但對尼克森為中美兩國建立的友誼感觸良多，目前她除擔任總統圖書館導覽義工外，還擔任尼克森總統基金會的籌款委員會工作。

尼克森出生的房間和小床。（記者楊青／攝影）

劉德華表示，她和很多美國人一樣，退休後去做義工是抱著一種回饋社會的心態，辛苦，而且在任何地方做義工每年還要繳年費，比如說輪值上班不巧有事不能來，還要找人代班。雖然是義工，管理也很嚴格，所有的制服也都是要自己購買，但是，大家都無怨無悔。