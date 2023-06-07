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研究：南加海灘 鯊魚97%時間伴游 卻無攻擊現象

編譯組
研究發現，加州海灘97%的時間泳客和衝浪者身旁都有鯊魚（美聯社）
研究發現，加州海灘97%的時間泳客和衝浪者身旁都有鯊魚（美聯社）

根據最新研究，前往南加州海灘游泳、衝浪的遊客，97%玩水時間，附近都會出現中型白鯊 (juvenile white sharks)。長堤州立鯊魚實驗室 (Long Beach State Shark Lab) 針對中型白鯊進行為期兩年研究發現，鯊魚在一些南加州海灘附近出現頻率，超出原來預測。長堤州立鯊魚實驗室研究期間，啟動1500架次無人飛機，視察南加州26個以上海灘鯊魚出現情形。

這項長堤州立鯊魚實驗室報告乃為研究人員首度探測民眾在海灘戲水時候，鯊魚接近玩水遊客的情形。不過根據研究人員，觀察期間，雖然發現鯊魚經常接近戲水遊客，卻沒出現鯊魚攻擊現象。這項調查由研究生雷克斯 (Patrick Rex) 主持，研究期間，雷克斯使用空中偵察，調查南加海灘情況。

雷克斯表示，中型鯊魚屬於一般「青少年年齡層」的鯊魚，小鯊魚出生時約有4呎長，成長為大白鯊時，體長可高達20呎。中型鯊魚體長約10呎。長大後的大白鯊一般獨來獨往。可是中型鯊魚喜歡群集，成長之前，一般群聚在海岸附近。

雷克斯說，根據空中偵察，97%鯊魚群集的時間，附近均出現游泳、划船、衝浪的遊客。許多遊客對此毫無警覺，不過從空中觀察，可以看得非常清楚。

長堤州立鯊魚實驗室主任、海洋生物學教授羅維 (Christopher Lowe) 表示，這項研究相當有其價值性。許多不知情民眾可能會大感震驚。

羅維於新聞發布指出，雖然中型白鯊與遊客相當接近，幸好沒有發生任何意外事件。研究員使用無人飛機探查中型白鯊與人們接近時的行為，甚至探討這些白鯊能否區別游泳民眾與衝浪者的不同。他說，這項研究可能會改變一班民眾對白鯊的觀感，也可提供資訊給海灘救生員，更進一步保護海灘戲水民眾的安全。

此外羅維教授表示，使用無人機偵查方式，亦可應用於未來研究、教育、改善海灘安全等計劃。

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