私密景點／瑞典城、丹麥村…免出國 加州6大「歐風城市」

聖塔克魯茲縣的卡比度拉，充滿義大利風情。（取自Instagram的Boundless Tours帳號）

位於太平洋海濱的加州 ，或許是歐洲移民西遷的最後一站，因此許多加州城鎮其實流著歐洲血統，不論是義大利 風、英國風、丹麥風，甚至是北歐的瑞典 風都不意外。讓我們來看看這幾個位在加州卻充滿歐洲感的城鎮吧。

・聖塔克魯茲縣（Santa Cruz County）的卡比度拉（Capitola）：非常像義大利威尼斯附近的小島布拉諾島（Burano），卡比度拉五彩繽紛的房舍，搭配上海灘景致，再加上好吃的海產，常常吸引觀光客流連忘返。

・弗雷斯諾縣（Fresno County）的京斯堡（Kingsburg）：居民都自稱為瑞典城，地標就是瑞典風的大水塔，城裡抬頭就能看到。除了5月的京斯堡瑞典季（Kingsburg Swedish Festival），年底耶誕假期間的京斯堡耶誕樹點燈儀式（Julgransfest）還能欣賞瑞典民族舞蹈。

・蒙特瑞縣（Monterey County）的卡梅爾海岸（Carmel-by-the-Sea）：複製於英國埃文河畔的史特拉福（Stratford-upon-Avon），也就是莎士比亞的出生地，影星克林伊斯威特（Clint Eastwood）還兩度擔任此地的市長。當地維多利亞風格的建築，彷彿讓人身處英國風格的童話小鎮。最為知名的Cottage of Sweets提供各式英國糖果。

卡梅爾海岸的Cottage of Sweets。（取自Cottage of Sweets臉書專頁）

・聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）的索夫昂（Solvang）：一般人直接叫它「丹麥村」，因為到處都是丹麥哥本哈根的影子。丹麥移民在1911年落腳於此，然後開始打造家鄉風格的新市鎮，不僅有丹麥式的風力磨坊，還有哥本哈根最出名的小美人魚雕像，這座複製品是向童話故事大師安徒生致敬。

充滿地中海風味的聖卡特琳娜島。（取自california.com）

・聖卡特琳娜島（Santa Catalina Island）上的阿瓦隆（Avalon）：此處大概是加州最具地中海風味的地方了，漫步在其間甚至彷彿聽到波伽利（Andrea Bocelli）的歌聲。雖然島上不能開車，但是可以租用高爾夫球車，慢遊一整天。