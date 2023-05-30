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涉賄美官員案僑界震驚／陳軍 抗議CNN辱華一砲而紅

記者丁曙／洛杉磯報導
2008年4月19日美西南華人示威集會，現場總指揮陳軍(左二)在CNN大門前宣讀抗議信。(檔案照，記者丁曙／攝影)
2008年4月19日美西南華人示威集會，現場總指揮陳軍(左二)在CNN大門前宣讀抗議信。(檔案照，記者丁曙／攝影)

加州僑界知名人士陳軍，近日因涉嫌賄賂國稅局官員被捕，消息傳出華人社區十分震驚，眾說紛紜、見仁見智。事實上陳軍是南加州大陸新僑社團的資深領袖，在十多年相前相當活躍，其中最著名的是2008年北京奧運會前夕，他組織和領導了美西南華人抗議CNN辱華示威集會，號稱有5000人參與，這場活動奠定他成為南加大陸華人社區的主要僑領之一。

2008年4月9日，美國有線電視新聞網（CNN）評論員卡弗蒂（Jack Cafferty）在節目中評論北京奧運火炬在舊金山傳遞時，稱「過去50年中國人基本上是一幫打手和暴徒（goons and thugs）」。此番言論激起華人社區強烈反響，洛杉磯華人於4月19日發起了一場號稱南加州最大規模的政治示威，而擔任現場總指揮的正是陳軍。

在示威集會上，民眾高呼口號「CNN，撒謊者」、「CNN必須真誠道歉」，宣讀並遞交抗議信，要求開除評論員卡弗蒂。當時，陳軍代表全體示威者在CNN大門前宣讀了抗議信。

卡弗蒂也對他的言論進行了澄清，稱這些評論指的是中國政府，而不是中國人民。CNN也報導了這場示威活動，但雙方人數統計出入較大，「約1500名親中國示威者聚集在美國有線電視新聞網洛杉磯分社外，要求一名評論員道歉，因為發表批評中國和美國政府關係的評論而被要求解僱他。」

該次活動有40多個華人社團參加，包括新僑、老僑、越柬寮華人、韓華、緬華等，以及同鄉聯誼會、文化、工商、教育、中醫等華人社團，以及遠道來自亞利桑納州鳳凰城的華人僑社等，同仇敵愾。

但是，現場有不同觀點。採訪活動的CBS電視攝影記者維克特表示，批評政府本來就是媒體的職責，「你們華人來這裡抗議什麼呢」？「我在這裡可以公開罵布希總統（George W. Bush），在中國，你們的媒體可以嗎？」

對於陳軍此次被捕，一位不具名的僑領表示，陳軍來自中國，立場親中，反對法輪功，如果僅限於個人政治立場表達也無可厚非。但是，如果他用中國政府的經費去賄賂美國國稅局官員，達到打壓法輪功組織的目的則越界了，如果指控屬實，這就觸犯了美國法律。其實，打擊賄賂政府官員也是中國反腐敗的重要一環，他難道會不知道嗎？

華人 南加大 加州

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