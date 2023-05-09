冬雨太多 番茄種植季節推遲3周 今夏相關製品價格恐上漲

加州今冬創紀錄雨量使土壤潮濕，延後番茄種植，估計今夏番茄罐頭價格恐上漲。（Getty Images）

NBC電視台報導，加州 番茄田在創紀錄的飽和雨量後，今夏民眾喜愛的番茄醬、義大利麵醬、番茄湯和莎莎醬 （salsa）價格可能因供不應求而上漲。

農民和加州番茄種植者協會（California Tomato Growers Assn.）稱，由於土壤仍太潮濕，農民們今年種植季節推遲三周，可能會導致今夏番茄製品短缺。部分農民甚至預測，可能有些番茄農會被迫退出番茄種植。

為彌補因潮濕縮短的種植季（通常從2月下旬至5月），部分番茄農播種量比往年多，但即使如此，「也可能為時已晚」。

在加州聖荷昆谷（San Joaquin Valley）擁有A-Bar Ag Enterprises番茄田，第四代農民Aaron Barcellos說，「我認為沒人會對今年產量持樂觀態度」。

歷經三年乾旱後，加州今冬歷經創紀錄的雨雪，田地潮濕，休眠的湖泊也恢復商機。

儘管雨水灌溉農作物，緩解加州乾旱，但隨著河水氾濫、衝破河堤，大量的雨水也帶來危機。根據洛杉磯時報，至少有22人在風暴 中喪生。

此外，今冬出現的12條大氣河流（atmospheric rivers），橫跨太平洋熱帶水氣助長風暴，給加州帶來數萬億加侖水，導致農田過於潮濕無法種植。

此外，促進和保護農業的非營利組織，佛雷斯諾農業局執行長雅各布森（Ryan Jacobsen）說，洪水還推遲新鮮蔬菜 種植，恐導致全國性生菜、甘藍等蔬菜短缺。另外，葡萄、桃子、李子和油桃等新鮮水果的種植時間也比過去晚三周，但不至於出現短缺。

加州番茄種植者協會稱，加州約200家番茄種植者，供應全美罐頭食品中95%的番茄。

去年加州共種植1050萬噸番茄，今年種植者原預計產量為1240萬噸，但自暴風雨襲擊後，預期收成有所下降。加州番茄種植者協會會長蒙納（Mike Montna）估計，可能損失達100萬噸左右，實際情況將取決於大自然。協會主席羅明格（Bruce Rominger）說，今夏一些番茄商品恐難找到，且價格更高。

不過，部分業者並未過於悲觀。佛雷斯諾縣番茄種植者佛格森（Bret Ferguson）說，雖然庫存不多，但他相信加州分銷商會解決這些問題，「應不致看到貨架上空無一物」。