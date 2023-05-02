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洛杉磯僑報命案終落幕 兇嫌陳忠啟被判刑21年

記者朱敏梓／洛杉磯報導
洛杉磯僑報前員工陳忠啟。（本報檔案照）
洛杉磯僑報前員工陳忠啟。（本報檔案照）

2018年「僑報」洛杉磯辦公室員工陳忠啟(Zhongqi Chen)，被控槍殺該報創辦人暨董事長謝一寧乙案，因為月前陳忠啟和檢方達成非預謀故意殺人罪(voluntary manslaughter)的認罪協議，5月1日阿罕布拉市高等法院(Alhambra Courthouse)法官宣判陳忠啟入獄21年，但他在被起訴後約四年的監禁時間也將計算在刑期內。

當天的判決上午9點20分開始，不到十分鐘就結束，陳忠啟和他的兩位主要辯護律師馬克斯(Donald B. Marks)、卡維諾基(Darren Kavinoky)，以及協理律師Kristen Mason出席，檢察官為Cindy Park。陳忠啟身穿黃色囚服出席，共有兩位親友到場。

法官在法庭上宣判，陳忠啟因為非預謀故意殺人罪被判21年的入獄徒刑，並將在洛杉磯縣的加州州立監獄服刑。

根據加州法律，非預謀殺人(manslaughter)與謀殺(murder)一樣，都是非法殺人，但不同的是，前者沒有殺人或嚴重傷害他人的預謀意圖，也沒有魯莽、極端漠視生命的行為。而非預謀殺人又分為非預謀故意殺人(voluntary manslaughter)，和非預謀過失殺人(involuntary manslaughter)。

對於雙方如何達成認罪協議，讓陳忠啟被判處較輕的非預謀殺人罪，律師Kristin Mason表示，首先是因為代表被告的辯方律師持有較為有利的證據。

其次，陳忠啟現年64歲，犯案時已59歲，且此前沒有犯罪紀錄，加上大家對他的評價都是「一個性格溫和的人」。當然事實也是如此，因此他的犯罪是在某種特定情形下，超越自身性格的行為。

對於審判結果，Kristen Mason說結果是「喜憂參半」，一方面「非預謀殺人罪對我們非常有利，因為如果他面臨一級謀殺指控，將是無限期的判決，他入獄後可能永遠出不來，而現在我們相信他至少能夠出獄」，另一方面她希望陳忠啟能得到更好的結果。

該案發生在2018年11月16日，當天上午9點30分左右，阿罕布拉市警方接到一名男子打來電話，他說自己中彈了。警方在位於2121 W. Mission Road 的「僑報」辦公室找到該名男子，該名男子正是時年58歲的「僑報」創辦人暨董事長謝一寧。

警察發現其頭部和身軀有多處槍傷，隨後當天上午9點40分他被宣告死亡。警察在現場找到一把手槍，並在詢問員工後，以涉嫌謀殺罪逮捕了謝一寧的同事、來自艾爾蒙地(El Monte)的陳忠啟。據調查人員的說法，這是一起由於工作場所的糾紛導致的槍擊事件。據悉，陳忠啟原來是僑報的業務員。

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