看見北極光 北加每年可能達數次

太空科學家表示，北極光未來幾年可能會頻繁地在加州重現。（美聯社）

錯過加州 上周末的北極光？沒關係，太空 氣象專家表示，加州未來幾年至少還有好幾次可以看到北極光的機會。

洛杉磯加大太空物理學教授安其拉普洛斯（Vassilis Angelopoulos）表示，4月23日在加州出現的不尋常北極光，是由強烈的地磁風暴 （geomagnetic storm）造成的，是過去七年來最壯觀的一次。

安其拉普洛斯說，對希望親眼目睹下一次地磁風暴的民眾來說，在未來幾年裡，每年應該都有一、兩次機會可以看到類似規模的北極光，北加州每年可能多達數次。

安其拉普洛斯指出，強烈極光最有可能出現在3、4月春分和9、10月秋分時的低緯度地區，時間在晚上11時左右。他建議，在這些月份裡，民眾可以查看國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）的太空天氣預報，看地磁風暴的K指數是否達到7。

有興趣看北極光的民眾，應該盡量遠離城市，前往較暗的地區，以便獲得最佳景觀。北極光有可能被雲層擋住，但如果是晴朗的夜晚，民眾將會看到令人難忘的景象。

安其拉普洛斯說：「觀賞北極光需要耐心，嘗試過幾次後，你不會失望的。」

國家海洋暨大氣總署太空天氣預報中心（Space Weather Prediction Center）副主任布拉雪（Bryan Brasher）表示，他們的預報中心通常能在兩天前發布預報，但有時只能提前30分鐘發布。

太空天氣預報中心太空科學家米許（Mark Miesch）表示，北極光是一種日冕巨量噴發（coronal mass ejection）的太空天氣現象，是由太陽外層大氣（日冕）中的過熱氣體形成的第四種物質狀態，然後以100萬哩到200萬哩的時速傳到地球。

米許解釋，當這個巨大的漿質氣團撞擊地球時，地球外層的地磁層會受到擠壓，粒子就會流向南極和北極。其中一些粒子，主要是電子，就會形成人類眼睛看得見的北極光。擠壓的強度愈大，可以延伸的緯度就愈低，這便是為何加州可以看到北極光的原因。